USB-C statt Ladegerät: Wiederaufladbare AA-Batterien im Angebot

Wer im Haushalt noch regelmäßig AA-Batterien verwendet, kann mit wiederaufladbaren Akkus nicht nur Geld sparen, sondern auch den Batteriemüll reduzieren. Auf der Suche nach wiederverwendbaren Batterien sind wir auf das 4er-Set der Ansmann Li-Ion-Akkus im AA-Format gestoßen. Die Besonderheit: Die Akkus lassen sich direkt per USB-C laden und benötigen kein klassisches Ladegerät.

Gerade im Smart-Home-Umfeld, bei Fernbedienungen, Controllern, Wetterstationen, Spielzeug oder kleinen Haushaltsgeräten sammeln sich schnell Geräte an, die weiterhin auf AA-Zellen setzen. Die Ansmann-Akkus liefern 1,5 Volt und unterscheiden sich damit von vielen klassischen NiMH-Akkus, die meist mit 1,2 Volt arbeiten.

CHIP kürt Ansmann zum Testsieger

Das CHIP-Testcenter hat mehrere AA-Akkus mit USB-C-Anschluss verglichen und das Ansmann-Set als Testsieger ausgewählt. Im Test erreichten die Akkus die Gesamtnote 1,3. Positiv bewertet wurden vor allem die sehr hohe Kapazität und die geringe Abweichung zwischen den einzelnen Akkus.

CHIP gibt eine gemessene mittlere Kapazität von 3.361 mWh pro Akku an. Das ist ein sinnvollerer Vergleichswert als die oft groß aufgedruckten mAh-Angaben, weil bei Lithium-Ionen-Akkus mit integrierter Spannungswandlung die Spannung stabil auf 1,5 Volt gehalten wird. Zum Lieferumfang gehört neben den vier Akkus ein USB-A-auf-4x-USB-C-Ladekabel, mit dem alle Zellen parallel geladen werden können.

Neben den AA-Akkus bietet der Hersteller noch weitere Modelle an.

Praktisch, aber nicht perfekt

Ein Nachteil bleibt die Ladezeit. CHIP nennt für das komplette Set gut drei Stunden. Für Geräte, die dauerhaft im Einsatz sind, bietet es sich daher an, direkt zwei Sets zu nutzen: eines im Gerät, eines geladen in der Schublade. Der Komfortgewinn liegt trotzdem auf der Hand, weil die Akkus einfach an einem vorhandenen USB-Netzteil, Hub oder Ladegerät wieder aufgefüllt werden können.

Solche Akkus sind kein aufregendes neues Gadget, aber genau die Art Zubehör, die im Alltag schnell unbemerkt nützlich wird. Taschenlampen. Kinderspielzeug, Fernbedienungen oder kleine Smart-Home-Sensoren (bspw. Bewegunssensoren) setzen weiterhin oft auf AA-Batterien. Wer dafür regelmäßig Einwegbatterien kauft, bekommt hier eine gut getestete und bequeme Alternative.