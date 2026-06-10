AA-Akkus direkt per USB-C laden
USB-C statt Ladegerät: Wiederaufladbare AA-Batterien im Angebot
Wer im Haushalt noch regelmäßig AA-Batterien verwendet, kann mit wiederaufladbaren Akkus nicht nur Geld sparen, sondern auch den Batteriemüll reduzieren. Auf der Suche nach wiederverwendbaren Batterien sind wir auf das 4er-Set der Ansmann Li-Ion-Akkus im AA-Format gestoßen. Die Besonderheit: Die Akkus lassen sich direkt per USB-C laden und benötigen kein klassisches Ladegerät.
Gerade im Smart-Home-Umfeld, bei Fernbedienungen, Controllern, Wetterstationen, Spielzeug oder kleinen Haushaltsgeräten sammeln sich schnell Geräte an, die weiterhin auf AA-Zellen setzen. Die Ansmann-Akkus liefern 1,5 Volt und unterscheiden sich damit von vielen klassischen NiMH-Akkus, die meist mit 1,2 Volt arbeiten.
CHIP kürt Ansmann zum Testsieger
Das CHIP-Testcenter hat mehrere AA-Akkus mit USB-C-Anschluss verglichen und das Ansmann-Set als Testsieger ausgewählt. Im Test erreichten die Akkus die Gesamtnote 1,3. Positiv bewertet wurden vor allem die sehr hohe Kapazität und die geringe Abweichung zwischen den einzelnen Akkus.
CHIP gibt eine gemessene mittlere Kapazität von 3.361 mWh pro Akku an. Das ist ein sinnvollerer Vergleichswert als die oft groß aufgedruckten mAh-Angaben, weil bei Lithium-Ionen-Akkus mit integrierter Spannungswandlung die Spannung stabil auf 1,5 Volt gehalten wird. Zum Lieferumfang gehört neben den vier Akkus ein USB-A-auf-4x-USB-C-Ladekabel, mit dem alle Zellen parallel geladen werden können.
Neben den AA-Akkus bietet der Hersteller noch weitere Modelle an.
Praktisch, aber nicht perfekt
Ein Nachteil bleibt die Ladezeit. CHIP nennt für das komplette Set gut drei Stunden. Für Geräte, die dauerhaft im Einsatz sind, bietet es sich daher an, direkt zwei Sets zu nutzen: eines im Gerät, eines geladen in der Schublade. Der Komfortgewinn liegt trotzdem auf der Hand, weil die Akkus einfach an einem vorhandenen USB-Netzteil, Hub oder Ladegerät wieder aufgefüllt werden können.
Solche Akkus sind kein aufregendes neues Gadget, aber genau die Art Zubehör, die im Alltag schnell unbemerkt nützlich wird. Taschenlampen. Kinderspielzeug, Fernbedienungen oder kleine Smart-Home-Sensoren (bspw. Bewegunssensoren) setzen weiterhin oft auf AA-Batterien. Wer dafür regelmäßig Einwegbatterien kauft, bekommt hier eine gut getestete und bequeme Alternative.
Guter Tipp
Danke
Hätte ich das mal vor ein paar Monaten gewusst
Jetzt hab ich ne Schachtel „normaler“ Akkus
Ich finde 1.5er Akkus generell eine sehr gute Sache, oft sind z.B. Displays mit 1.2ern deutlich schlechter ablesbar, manche Geräte gehen gar nicht usw usf.
Was leider noch fehlt ist ein vernünftiger Standard. Ein 1.5er von Hersteller A funktioniert nicht im Ladegerät von Hersteller B.
Ergo darf ich entweder zwingend nur bei einem Hersteller kaufen und bin dann auch abhängig von dessen weiterer Existenz und Lieferfähigkeit der Modelle oder ich muss damit leben dass ich zu Hause mehrere Geräte rum liegen habe, was natürlich wieder das Gegenteil von Nachhaltig ist.
Hat jemand mal solche USB Modelle versucht mit einem x-beliebigen USB Kabel zu laden? Wird nicht funktionieren, oder? Das muss hier schon dieses Adapterkabel von Ansmann sein.
Das Problem sind meist gar nicht die Kabel, sondern die Ladegeräte. Viele einfach gestrickte wiederaufladbare Gadgets kommen mit Ladegeräten wie denen von Apple aus verschiedenen Gründen nicht klar. Nelko Label Drucker sind da z. B. auch mit von der Partie.
Einfach ein gutes Ladegerät und dann einen Akku ohne USB-C. Der Anschluss nimmt soviel Kapazität weg. Sehe den Vorteil nicht.
Habe seit ca 1 Jahr die Lithium Ionen Akkus von Hornbach problemlos. Kosten im Gegensatz zu denen hier nicht mal die Hälfte (7,95€) und können mit jedem USB-C ladekabel aufgeladen werden. Ein 4-Fach UBS-C Verteiler kann bei Bedarf extra für 4,95€ erworben werden. Finde ich die günstigere Lösung.