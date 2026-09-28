SwitchBot Lightbar: Neue Matter-Lichtleisten mit RGBICWW

SwitchBot erweitert sein Beleuchtungsprogramm um ein Set aus zwei kompakten Lichtleisten. Die neue RGBICWW Lightbar kombiniert mehrfarbige Effektbeleuchtung mit separat regelbarem Weißlicht und lässt sich dank Matter over Wi-Fi ohne zusätzlichen SwitchBot-Hub in kompatible Smarthome-Systeme integrieren. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 55,99 Euro. Auf amazon.de sorgt ein 16-Euro-Coupon für einen Einführungspreis von 39,99 Euro.

Das Prinzip kennen wir bereits von der im Sommer vorgestellten RGBICWW-Deckenleuchte. RGBIC steht dafür, dass mehrere Farbbereiche unabhängig voneinander angesteuert werden können. Ergänzend verbaut SwitchBot eigene LEDs für warmes und kaltes Weißlicht. Bei den neuen Lightbars ergeben zwölf IC-Chips insgesamt zwölf Farbzonen, jeweils sechs pro Leiste.

Zwölf Farbzonen und bis zu 800 Lumen

Die Lightbars unterstützen 16 Millionen Farben und 26 vorgefertigte Effekte. Ein integriertes Mikrofon erlaubt zudem sechs musikabhängige Lichtmodi, bei denen Farben und Animationen auf Umgebungsgeräusche reagieren.

Für den Schreibtischbetrieb lässt sich stattdessen Weißlicht zwischen 2.200 und 6.500 Kelvin einstellen. Die Helligkeit ist von einem bis 100 Prozent regelbar. Beide Leisten zusammen erreichen laut Hersteller bis zu 800 Lumen. SwitchBot sieht sie damit nicht ausschließlich als Gaming- oder TV-Beleuchtung, sondern auch als indirekte Lichtquelle zum Arbeiten und Lesen.

Bei der Platzierung bleibt man vergleichsweise flexibel. Integrierte Magnete halten die Leisten auf geeigneten Metallflächen. Alternativ können sie mit Klebeflächen befestigt, flach abgelegt oder aufrecht aufgestellt werden. Gedacht ist das unter anderem für Monitore, Fernseher, Schreibtische, Regale und Schränke.

Matter ohne Hub und Statuslicht für KI-Agenten

Die Einbindung erfolgt nativ über Matter over Wi-Fi. Unterstützt werden unter anderem Apple Home, Alexa, Google Home, SmartThings, Home Assistant und Homey. Ein separater SwitchBot-Hub ist dafür nicht erforderlich. Das unterscheidet die Lightbars beispielsweise von Funktionen des E-Ink Home Dashboard, bei dem für die Matter-Anbindung weiterhin ein kompatibler Hub benötigt wird.

Farben, Zonen, Effekte, Musikmodi, Zeitpläne und Automationen lassen sich über die SwitchBot-App konfigurieren. Für schnelle Änderungen liegt zudem ein kabelgebundener Controller bei.

Eine ungewöhnlichere Zusatzfunktion liefert die API-Anbindung. Lokale oder cloudbasierte KI-Agenten können damit Lichtsignale auslösen. Pulsierendes Licht kann etwa einen laufenden Denkprozess anzeigen, fließendes Licht eine aktive Aufgabe und unterschiedliche Farben deren Abschluss oder eine Warnung. SwitchBot versucht damit, die Leisten neben der Ambientebeleuchtung auch als einfache Statusanzeige einzusetzen. Die RGBICWW Lightbar ist ab sofort über SwitchBot und Amazon erhältlich.