Apple Music Hall: Apple eröffnet Konzertsaal in London

Apple hat in London die Apple Music Hall angekündigt. Die neue Veranstaltungsstätte befindet sich in der Battersea Power Station, dem Londoner Hauptsitz des Unternehmens.

Die Apple Music Hall ist für kleinere Liveauftritte ausgelegt und kann bis zu 600 Besucher aufnehmen. Künstler sollen dort nicht nur vor Publikum spielen, sondern ihre Auftritte zugleich aufzeichnen und für Audio- und Videoübertragungen produzieren können. Apple zufolge stehe dafür Produktionstechnik zur Verfügung, wie sie sonst eher bei größeren Tourneen zum Einsatz kommt. Dazu gehört auch ein Raumklang-Audiosystem mit 48 rund um das Publikum positionierten Lautsprechern.

Technik für Audio- und Videoproduktionen

Hinter der zwölf Meter breiten Bühne hat Apple eine Produktionsumgebung mit zwei Recording- und Mix-Studios eingerichtet. Auftritte lassen sich als Mehrspuraufnahme mitschneiden und direkt vor Ort für 3D-Audio mischen.

Für Videoaufnahmen ist die Halle laut Apple fest mit Leitungen für 16 oder mehr Kameras ausgestattet, deren Signale in einem eigenen Regieraum zusammenlaufen.

Die Eröffnung soll am 28. September stattfinden. Konkrete Konzerttermine und auftretende Künstler hat Apple bislang nicht genannt. Ein Teil der Konzerte soll weltweit als Livestream übertragen werden.

Rückkehr zu Apples Londoner Liveformaten

Mit der Apple Music Hall knüpft Apple an frühere Konzertaktivitäten in London an. Bereits 2007 fanden unter dem Label iTunes Festival exklusive Livekonzerte in London und später auch in weiteren Städten, darunter Berlin, statt. Die später in Apple Music Festival umbenannte Veranstaltungsreihe wurde 2017 eingestellt.

Parallel zur neuen Konzertbühne eröffnet Apple auch neue Studios für Apple Music Radio in der Battersea Power Station. Die Londoner Moderatoren sollen künftig von dort live senden. Apple Music Radio lässt sich auch ohne Abo von Apple Music nutzen.