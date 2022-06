Netflix: Neue Filme und Serien im Juli 2022

Netflix hat seine Programmergänzungen für den kommenden Monat Juli bekanntgegeben. Den wohl von vielen Netflix-Abonnenten heiß ersehnten Auftakt machen gleich am 1. Juli die beiden letzten Episoden der vierten Staffel von Stranger Things. Am 14. Juli startet die auf der gleichnamigen Filmreihe basierende Netflix-Serie Resident Evil und ein weiteres Highlight verspricht der Videodienst mit dem vom 22. Juli an verfügbaren Agenten-Thriller The Gray Man. Unten findet ihr alle bereits gesetzten Juli-Termine nach Kategorien sortiert im Überblick.

