Apple Music auf Konsolen und TVs: Abmelden beim Verkauf nicht vergessen

Apple Music ist auf einer wachsenden Zahl von Spielkonsolen und Smart TVs vertreten. Zuletzt konnten wir über die Bereitstellung von Apples Musik-App auf LG-Fernsehern berichten. Während für die Einrichtung und Verwendung von Apples Musikabo auf diesen Geräten kaum zusätzliche Erklärungen nötig sind, müsst ihr vor der Weitergabe oder dem Verkauf ein paar Dinge beachten.

Wie in Verbindung mit anderen Abo-Diensten auch, ist es empfehlenswert, die verbundenen Konten jedes für sich abzumelden. Quasi on top setzt man dann das entsprechende Gerät noch komplett auf Werkseinstellungen zurück.

Warum der zusätzliche Aufwand mit dem manuellen Abmelden der einzelnen Benutzerkonten sinnvoll ist, erklärt Apple in seinem Hilfedokument „App "Apple Music" auf dein Smart-TV oder deine Spielekonsole laden“. Auf diese Weise wird nämlich nicht nur sichergestellt, dass sämtliche persönlichen Daten entfernt werden, sondern das Gerät an sich auch vom persönlichen Apple-Konto abgemeldet.

In ähnlicher Weise gilt dies natürlich für sämtliche anderen Streaming- beziehungsweise Abo-Dienste, die ihr auf euren Geräten installiert habt. Es empfiehlt sich übrigens auch, diese zurückzusetzen, bevor ihr sie in irgend ein Regal in den Keller packt. Spätestens nach zwei Monaten habt ihr nämlich vergessen, dass das betreffende Gerät nur an den Strom angeschlossen werden muss, um – egal wem – Zugriff auf all eure Abo-Kanäle zu bieten.