HomeKit: Meross-Unterputzmodul für „dumme“ Lichtschalter startet in Deutschland

Ganz wichtig muss in diesem Zusammenhang allerdings erwähnt werden, dass für die Installation des Meross-Relais ein Nulleiter zwingend vorausgesetzt wird. Andernfalls bleibt das Zubehör funktionslos. Ob der Nulleiter vorhanden ist, lässt sich auch bei neuen Hausinstallationen nicht pauschal sagen. Entweder ist dies aus der Verkabelung ersichtlich, oder euer Elektriker weiß Bescheid. Die maximale Leistung des Moduls benennt Meross mit 400 Watt. Für gewöhnliche Lichtschalter sollte dies mehr als genug sein. Die Größe wird mit 5 x 4,6 x 1,9 Zentimetern beziffern. Die Stromkabel werden mithilfe von Kreuzschlitzschrauben in den Klemmen befestigt.

Bei dem WLAN-Relais von Meross handelt es sich wohlgemerkt um keinen vollständigen Schalter, sondern lediglich ein Modul für den Einbau in eine Unterputzdose, mit dessen Hilfe sich klassische Lichtschalter in Smarthome-Umgebungen einbinden lassen. Der Stromkreislauf wird durch das Betätigen des Schalters nicht mehr vollständig unterbrochen, sondern es besteht alternativ dazu weiterhin die Möglichkeit, die entsprechende Lampe auch vom Smartphone aus oder mithilfe eines Sprachassistenten zu steuern. Das Unterputz-Modul von Meross wird über 2,4 GHz WLAN mit dem Netzwerk verbunden und ist neben HomeKit auch mit Amazon Alexa und Google Home kompatibel.

Meross beginnt jetzt auch in Deutschland mit dem Vertieb seines Unterputzschalters mit HomeKit-Unterstützung . Das WLAN-Modul für den Wandeinbau lässt sich zum Preis von 22 Euro vorbestellen und soll noch in diesem Monat ausgeliefert werden.

Insert

You are going to send email to