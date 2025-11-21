Apple Mail: Konversationen vor unbeabsichtigtem Lesen schützen

Wir bedanken uns gleich Eingangs für den Hinweis des ifun.de-Lesers Wolfgang, der uns auf eine Funktion in Apple Mail aufmerksam gemacht hat, die bislang kaum Beachtung gefunden hat: Nutzer können festlegen, ob Nachrichten beim Öffnen automatisch als gelesen markiert werden sollen.

Diese Option steht sowohl auf dem Mac als auch auf iPhone und iPad bereit und richtet sich besonders an Personen, die ihre Postfächer geräteübergreifend nutzen. Viele hatten in der Vergangenheit bemängelt, dass kurze Einblicke in eine Nachricht sofort den „Ungelesenen-Status“ entfernten. Wer E Mails später noch einmal gezielt bearbeiten wollte, musste den Status nachträglich manuell zurücksetzen. Dies führte bei einigen Anwendern sogar dazu, dass diese auf alternative Anwendungen auswichen.

Einstellungen auf Mac, iPhone und iPad

Die neue Funktion ist auf dem Mac im Bereich „Darstellung“ der Mail-Einstellungen zu finden. Dort lässt sich unter Verhalten beim Markieren als gelesen festlegen, dass beim Öffnen einer Unterhaltung keine Nachricht automatisch als gelesen eingestuft wird.

Die gleichen Möglichkeiten stehen auch auf iPhone und iPad bereit. In den Mail-Einstellungen findet sich dort der Punkt E-Mail als gelesen markieren. Nutzer können auswählen, ob sichtbare Inhalte sofort als gelesen gelten oder ob Mail diesen Schritt erst nach ausdrücklicher Aktion ausführt.

Kein manuelles Zurückstellen mehr

Die Änderung sorgt für mehr Übersicht in größeren Postfächern. Ungelesene Nachrichten bleiben sichtbar, bis sie bewusst bearbeitet werden. Gerade im Zusammenspiel mit mehreren Geräten entsteht so ein klareres Bild zum eigenen Nachrichtenstand.

Eine kurze Kontrolle der Einstellungen kann sich daher lohnen, besonders für Anwender, die ihr Arbeitsverhalten präzise anpassen möchten und mit den Default-Einstellungen nicht wirklich zufrieden sind.