Govee: Weihnachts-Lichterketten mit Matter, KI und Form-Mapping

Govee hat seine beiden LED-Lichterketten mit Matter, KI und Form-Mapping erst vor rund einem Monat auf den Markt gebracht. Die Produkte sind in Varianten mit 20 und 30 Metern Länge verfügbar und enthalten 250 beziehungsweise 375 kugelförmige Leuchtdioden.

Beide Modelle sind für den Innenbereich vorgesehen und erzeugen einen gleichmäßigen Sterneneffekt, das sich besonders für Weihnachtsbäume oder dekorative Installationen in Wohnräumen eignet.

Mit Matter, KI und Form-Mapping

Die Steuerung erfolgt über die Govee-App, die Zugriff auf Farbwahl, Helligkeit und Zeitpläne bietet. Zusätzlich lassen sich die Lichterketten in Alexa-Systeme und in Matter-Umgebungen wie Apple Home einbinden.



Die LED-Technik ermöglicht eine individuelle Ansteuerung jeder einzelnen Leuchtdiode. Dadurch können farbliche Übergänge und komplexe Muster erzeugt werden. Die App stellt hierzu zahlreiche Szenen bereit, die weihnachtliche Motive ebenso abdecken wie neutrale Lichtverläufe.

Für Nutzerinnen und Nutzer, die eigene Effekte gestalten möchten, gibt es das sogenannte Form Mapping. Dabei wird die Position der LEDs digital erfasst, um individuelle Muster präzise auf dem Tannenbaum zu verteilen. Wer eine schnelle Lösung bevorzugt, kann den integrierten KI Assistenten verwenden. Dieser erstellt Vorschläge auf Basis kurzer Texteingaben oder Bildvorlagen und setzt diese automatisch um.

Deutliche Preissenkungen zur Black-Friday-Woche

Neu ist die Preisgestaltung: Govee bietet beide Lichterketten während der Black Friday Woche erstmals deutlich unter dem Einführungspreis an. Die 20-Meter-Version kostet 79,99 Euro. Die längere 30-Meter-Variante liegt bei 99,99 Euro.

Neben den Lichterketten hat Govee auch mehrere andere Lichtprodukte in die Black-Friday-Woche geschoben. Darunter die 15 Meter lange Außenlichterkette mit Matter, sowie die Uplighter Stehlampe mit Matter.