Magnetisch, dual, gewinkelt und mit Display

USB-C-Spezialkabel: Viele Modelle in der Black-Friday-Woche
Zur Black-Friday-Woche haben Anbieter wie Anker und Baseus zahlreiche USB-C-Kabel aus dem eigenen Zubehörsortiment reduziert. Die Auswahl fällt breit aus, deckt viele Anwendungsbereiche ab bietet eine gute Gelegenheit im eigenen Kabelschubfach mal ordentlich auszusortieren. Die folgenden Strippen sind sehenswert.

Baseus Digitalkabel

Das zwei Meter lange Textilkabel mit PD 3.1 Zertifizierung eignet sich für Anwender, die ein einfaches und robustes Ladekabel suchen. Es kostet zur Aktionswoche nur noch 9 Euro und ermöglicht eine Leistungsübertragung von bis zu 240 Watt.

Produkthinweis
Baseus USB C auf USB C Kabel 240W 2M, PD 5A QC 4.0 Schnellladung USB C Ladekabel, Zinklegierung Typ C Kabel für iPhone... 9,99 EUR

Mit Display und Leistungsanzeige

Wer den aktuellen Ladestrom direkt am Kabel ablesen möchte, greift zum ein Meter langen Modell mit integrierter Digitalanzeige. Das kleine Display am Stecker zeigt die abgegebene Leistung an, unterstützt bis zu einhundert Watt und ist für nur 7,99 Euro erhältlich.

Produkthinweis
Baseus 100W USB C auf USB C Kabel, 1m PD Schnellladekabel USB C Ladekabel QC 4.0 with LED Display für iPhone 16 15 14... 7,99 EUR 9,99 EUR

Gewinkelte Variante für Spieler

Für iPhone-Nutzer, die häufig spielen und das Gerät dabei in der Hand halten, bietet sich das gewinkelte USB-C-Kabel an. Der Stecker ist um neunzig Grad gedreht und soll den Griff während längerer Sessions erleichtern. Das Modell liegt preislich bei 6,99 Euro.

Produkthinweis
Baseus USB C Kabel mit 90° Ellbogen, 100W 1m Typ C auf C E-Sport Schnellladekabel mit Ringatmosphärenlicht für iPhone... 6,99 EUR 9,99 EUR

Selbstaufrollend für den Rucksack

Gegen Kabelgewirr hilft die selbst aufrollende Variante. Diese kann auf vier feste Längen ausgezogen werden und zieht sich nach Gebrauch automatisch wieder ein. Sie unterstützt bis zu sechzig Watt und kostet knapp 6 Euro.

Produkthinweis
Baseus USB C auf USB C Kabel Rollbar, 60W 1m Mini Einziehbar Schnellladekabel, USB C Ladekabel für iPhone 16 15 14 Pro,... 5,99 EUR 9,99 EUR

Magnetisch und verwicklungsfrei

Ein persönlicher Favorit ist das PicoGo Magnetkabel. Diese Ausführung setzt auf Magnetsegmente im Flexkabel. Dadurch lässt sich die Strippe zu einem kompakten Ring formen und bleibt verwicklungsfrei fixiert. Die Länge beträgt rund einhundertzehn Zentimeter. Der Preis liegt bei 10 Euro.

Produkthinweis
Baseus PicoGo Magnetisch USB C Kabel 240W, Aufgerollt PD 5A QC 4.0 Schnelllade USB C to USB C Kabel, Ladekabel aus... 9,99 EUR 19,99 EUR

Dual USB-C-Kabel für gleichzeitiges Laden

Anker bietet parallel sein bewährtes Dual-Kabel an. Dieses besitzt zwei USB-C-Stecker auf einer Seite, sodass sich zwei Geräte mit einem einzigen Netzteil verbinden lassen. Die maximale Leistung beträgt einhundertvierzig Watt, sofern nur ein Gerät angeschlossen ist.

Usb C Dual Kabel Feature

Bei zwei Geräten verteilt das Kabel den Strom abhängig vom jeweiligen Bedarf. Das zuerst angeschlossene Gerät erhält Vorrang. Auch die Datenübertragung folgt diesem Prinzip. Die lange Variante mit 1,8 Meter ist aktuell reduziert für 16,49 Euro verfügbar.

Produkthinweis
Anker USB C auf USB C Kabel, 140W Max 2-in-1 USB C Kabel 1,8m, für iPhone 16/16 Pro/16 Pro Max/16 Plus/15 Serie, Galaxy... 16,49 EUR 21,99 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
21. Nov. 2025 um 09:10 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    6 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Finger weg von den Anker Doppelkabeln. Viele Geräte laden damit nicht, da der Stecker 1-2 Millimeter zu kurz ist.

  • … habe letztens von nem Technik-Kumpel die Empfehlung für „Cable Matters“ Kabel bekommen ( wenn es Alternativen sein müssen ) ;-)

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
Insgesamt haben wir 45202 Artikel in den vergangenen 8795 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.