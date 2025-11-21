USB-C-Spezialkabel: Viele Modelle in der Black-Friday-Woche

Zur Black-Friday-Woche haben Anbieter wie Anker und Baseus zahlreiche USB-C-Kabel aus dem eigenen Zubehörsortiment reduziert. Die Auswahl fällt breit aus, deckt viele Anwendungsbereiche ab bietet eine gute Gelegenheit im eigenen Kabelschubfach mal ordentlich auszusortieren. Die folgenden Strippen sind sehenswert.

Das zwei Meter lange Textilkabel mit PD 3.1 Zertifizierung eignet sich für Anwender, die ein einfaches und robustes Ladekabel suchen. Es kostet zur Aktionswoche nur noch 9 Euro und ermöglicht eine Leistungsübertragung von bis zu 240 Watt.

Mit Display und Leistungsanzeige

Wer den aktuellen Ladestrom direkt am Kabel ablesen möchte, greift zum ein Meter langen Modell mit integrierter Digitalanzeige. Das kleine Display am Stecker zeigt die abgegebene Leistung an, unterstützt bis zu einhundert Watt und ist für nur 7,99 Euro erhältlich.

Gewinkelte Variante für Spieler

Für iPhone-Nutzer, die häufig spielen und das Gerät dabei in der Hand halten, bietet sich das gewinkelte USB-C-Kabel an. Der Stecker ist um neunzig Grad gedreht und soll den Griff während längerer Sessions erleichtern. Das Modell liegt preislich bei 6,99 Euro.

Selbstaufrollend für den Rucksack

Gegen Kabelgewirr hilft die selbst aufrollende Variante. Diese kann auf vier feste Längen ausgezogen werden und zieht sich nach Gebrauch automatisch wieder ein. Sie unterstützt bis zu sechzig Watt und kostet knapp 6 Euro.

Magnetisch und verwicklungsfrei

Ein persönlicher Favorit ist das PicoGo Magnetkabel. Diese Ausführung setzt auf Magnetsegmente im Flexkabel. Dadurch lässt sich die Strippe zu einem kompakten Ring formen und bleibt verwicklungsfrei fixiert. Die Länge beträgt rund einhundertzehn Zentimeter. Der Preis liegt bei 10 Euro.

Dual USB-C-Kabel für gleichzeitiges Laden

Anker bietet parallel sein bewährtes Dual-Kabel an. Dieses besitzt zwei USB-C-Stecker auf einer Seite, sodass sich zwei Geräte mit einem einzigen Netzteil verbinden lassen. Die maximale Leistung beträgt einhundertvierzig Watt, sofern nur ein Gerät angeschlossen ist.

Bei zwei Geräten verteilt das Kabel den Strom abhängig vom jeweiligen Bedarf. Das zuerst angeschlossene Gerät erhält Vorrang. Auch die Datenübertragung folgt diesem Prinzip. Die lange Variante mit 1,8 Meter ist aktuell reduziert für 16,49 Euro verfügbar.