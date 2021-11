Apple Mail: Automatische Großschreibung bei neuer Zeile deaktivieren

Apples Formulierung „Wörter automatisch groß schreiben“ lässt ja befürchten, dass wenn man diesen Haken entfernt, künftig gar nichts mehr automatisch auf Großschreibung korrigiert wird. Dies ist glücklicherweise nicht der Fall, die Änderung macht sich stattdessen nur ausgesprochen selten bemerkbar. Apple zufolge sorgt der Haken dafür, dass neben Wörtern am Satzanfang „auch Substantive wie Kalifornien oder Tim“ automatisch groß geschrieben werden. Bei Ländern und Regionen trifft dies tatsächlich zu (aber die schreiben wir ohnehin meist automatisch groß) und Vornamen wie „Tim“ erkennt Mail zumindest in der aktuellen Version ohnehin nicht als solche.

Um dergleichen zu verhindern, müsst ihr in die Systemeinstellungen und dort in den Bereich „Tastatur“ eintauchen. Unter dem Reiter „Text“ findet ihr hier eine Option namens „Wörter automatisch groß schreiben“. Wenn ihr hier diesen Haken entfernt, schreibt Mail künftig auch in der zweiten Zeile klein weiter, sofern es kein vorstehendes Satzzeichen anders verlangt.

Auch unter macOS Monterey hat Apples Mail-App die nervige Eigenschaft, neue Zeilen mit einem Großbuchstabe zu beginnen. Eröffnet ihr eine E-Mail beispielsweise mit einer persönlichen Anrede und wollt auf ein Komma folgend in einer neuen Zeile fortfahren, so geht es dort groß geschrieben weiter.

