Apple macht AppleCare+ für M1-Macs günstiger

AppleCare+ bietet als Zusatzversicherung erweiterten Schutz über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus. Insbesondere sind hier auch unabsichtliche Schäden abgedeckt. Derartige Reparaturen sind allerdings auf zwei pro Jahr limitiert und beim MacBook mit einer zusätzlichen „Schutzgebühr“ verbunden: Bei Schäden am Display oder Gehäuse fallen hier jeweils 99 Euro an, alle sonstigen Schäden erfordern eine Zahlung von 259 Euro pro Inanspruchnahme.

