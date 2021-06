Sony startet Beta-Programm für die PlayStation 5

Wer sich für das Beta-Programm zur PS5 anmelden will, muss mindestens 18 Jahre alt sein und entweder aus Deutschland oder auch aus den USA, Kanada, Japan, Großbritannien oder Frankreich kommen. Ansonsten gibt es laut Sony keine Voraussetzungen, so seien Neueinsteiger wie auch erfahrene PlayStation-Nutzer gleichermaßen willkommen.

Sony will mit Unterstützung interessierter PS5-Besitzer verschiedene neue Konsolenfunktionen testen, die mit dem nächsten größeren System-Update ausgerollt werden. Die Anmeldung ist aber noch keine Garantie dafür, dass ihr auch in den Kreis der Beta-Tester aufgenommen werdet. Sony zufolge werden die Teilnehmer unter den Anmeldungen ausgewählt und dann per E-Mail benachrichtigt.

