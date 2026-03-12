50 Jahre Apple: Ehemalige Mitarbeiter blicken zurück

Wir haben diese Woche bereits über das anlässlich des anstehenden Apple-Jubiläums erschienene Buch „Apple: The First 50 Years“ berichtet. Am 1. April wird das Unternehmen ein halbes Jahrhundert alt. Das im kalifornischen Mountain View ansässige Computer History Museum hat aus diesem Anlass eine Reihe von Sonderveranstaltungen geplant.

Den Auftakt hat eine Gesprächsrunde mit früheren Führungskräften und langjährigen Mitarbeitern von Apple gemacht, die verschiedene Phasen der Firmengeschichte mitgeprägt haben. Die Veranstaltung wurde vom Autor des neuen Apple-Buchs David Pogue moderiert.

Willst du für immer Zuckerwasser verkaufen?

Gesprächspartner waren unter anderem der zeitweise als Apple-Chef tätige, ehemalige Pepsi-Manager John Sculley, der langjährige Mitarbeiter Chris Espinosa, Apples ehemaliger Hardware-Manager Jon Rubinstein und der frühere Softwarechef Avie Tevanian. Zudem waren ein paar Überraschungsgäste mit von der Partie, darunter der heute weitgehend unbekannte dritte Apple-Gründer Ron Wayne, der seine Anteile am Unternehmen, die heute Milliarden wert wären, nach nur zehn Tagen wieder abgegeben hat.

Die Aufzeichnung der Veranstaltung könnt ihr oben sehen. Wer sich für die Geschichte Apples interessiert, darf sich auf teils bislang kaum bekannte Hintergrundinformationen und ein paar nette Anekdoten freuen. Unter anderem bestätigt Sculley, dass Steve Jobs ihn tatsächlich mit den Worten „Willst du für immer Zuckerwasser verkaufen?“ zu Apple geholt hat.

„Stadtführung“ zu alten Apple-Orten

Unten haben wir noch ein weiteres Video für euch angehängt. Darin kann man mehrere Mitarbeiter aus den Anfangszeiten von Apple bei einem Rundgang durch Cupertino begleiten. Das Unternehmen konnte dem steigenden Platzbedarf in seinen ersten Jahren nur dadurch gerecht werden, dass Büros, Produktionsstätten und Lagerflächen über nahezu das gesamte Stadtgebiet verteilt wurden.

