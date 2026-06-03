Apple kündigt Entwicklerzentrum in Berlin an

Apple will noch in diesem Jahr ein neues Entwicklerzentrum in Berlin eröffnen. Nach Angaben des Unternehmens soll es sich dabei um das erste Apple Developer Center in Europa handeln. Entwickler sollen sich dort über die neuesten Werkzeuge, Technologien und Ressourcen von Apple informieren können. Die Räume entstehen in Berlin-Mitte und ergänzen bestehende Standorte in den USA, Indien, China und Singapur.

Das neue Apple Developer Center soll Entwicklern aus Europa direkten Zugang zu Veranstaltungen, Workshops und technischen Beratungsangeboten bieten. Apple zufolge sollen dort sowohl Einzelgespräche als auch größere Präsenzveranstaltungen stattfinden. Unterstützt werden sollen Teams in unterschiedlichen Phasen der App-Entwicklung, vom kleineren Studio bis hin zu etablierten Unternehmen.

Zentrum der europäischen Entwickler-Community

Die Entscheidung für Berlin sei aufgrund der ausgeprägten Startup- und Technologieszene der Hauptstadt gefallen. Im Rahmen der Ankündigung verweist das Unternehmen auf die außergewöhnliche Entwicklergemeinschaft in Europa und die Bedeutung von Apps auf Apple-Geräten für digitale Dienste und Geschäftsmodelle.

Laut Apple sollen im Berliner Developer Center regelmäßig Veranstaltungen rund um die verschiedenen Plattformen des Unternehmens stattfinden. Entwickler sollen dabei unter anderem Hilfe bei der technischen Umsetzung, beim Design und bei Leistungsfragen ihrer Anwendungen erhalten. Vorgesehen seien zudem Arbeitsbereiche, in denen Apple-Mitarbeiter praktische Unterstützung anbieten sollen.

150 Millionen europäische App-Store-Nutzer pro Woche

Apple verweist im Rahmen der Ankündigung auf die enorme Reichweite seines App-Store-Angebots. Allein in Europa hätten die App Stores im vergangenen Jahr durchschnittlich mehr als 150 Millionen Nutzer pro Woche erreicht. Entwickler könnten ihre Anwendungen in zahlreichen Ländern weltweit anbieten und damit ein Ökosystem von geschätzt mehr als 2,5 Milliarden Geräten erreichen.