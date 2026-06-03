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Mit stromsparendem E-Ink-Display

Wetterstation von SwitchBot kombiniert Kalender und Klimadaten
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Die zu Jahresbeginn angekündigte SwitchBot Wetterstation ist jetzt erhältlich. Zur Markeinführung wird das neue Gerät für 87,99 Euro angeboten.

Genau genommen kombiniert SwitchBot hier eine Wetterstation und einen Kalender mit einem 7,5 Zoll großen E-Ink-Bildschirm, dessen Akku im besten Fall nur einmal pro Jahr geladen werden muss. E-Ink-Bildschirme gelten nicht nur als stromsparend, sondern lassen sich blendfrei ablesen. Bei Verwendung in dunkleren Räumen kann eine integrierte Beleuchtung aktiviert werden.

Wetterdaten und Raumklima im Blick

Die Wetterstation kombiniert Daten zum Innen- und Außenklima mit einer klassischen Tagesübersicht. Angezeigt werden unter anderem Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wettervorhersagen, Luftqualitätsdaten sowie Uhrzeit und Datum. Zusätzlich informiert das Gerät über Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten.

Das Gerät kann sowohl stehend auf Möbeln platziert als auch an der Wand montiert werden. Für die Erfassung von Außenwerten und die Überwachung weiterer Räume können bis zu drei Klimasensoren von SwitchBot mit dem Gerät verbunden werden. Darüber lassen sich beispielsweise Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- oder CO₂-Werte in anderen Bereichen überwachen.

Switchbot Wetterstation Mit Iphone

In Verbindung mit einem SwitchBot-Hub können auch App-Benachrichtigungen empfangen werden, etwa wenn festgelegte Grenzwerte überschritten werden. Zudem lassen sich über die App historische Messwerte abrufen. Zudem ist über den Hub auch eine Matter-Integration in Apple Home & Co. möglich.

Integration von iCloud- und anderen Kalendern

Neben den Wetterfunktionen positioniert SwitchBot das Gerät auch als Familienkalender. Unterstützt werden die Kalenderdienste von Apple, Google und Microsoft Outlook. Termine lassen sich direkt auf dem Bildschirm anzeigen, ohne dass dafür ein Smartphone benötigt wird.

Die Wetterstation unterstützt mehrere Kalender gleichzeitig und kann pro Person bis zu 30 Ereignisse pro Tag darstellen. Damit soll sich die Kalenderansicht für Familienorganisation, Arbeits- und Schultermine sowie Erinnerungen an Medikamente und andere Aufgaben im Alltag eignen.

Switchbot Wetterstaton Wecker

Darüber hinaus verfügt die Wetterstation über zwei frei belegbare Tasten für Smarthome-Funktionen. In Kombination mit weiteren Geräten aus dem SwitchBot-System können sich damit beispielsweise Lampen, Luftbefeuchter oder Vorhänge bedienen lassen.

Zum Start günstiger erhältlich

Die neue SwitchBot Wetterstation ist neben dem Onlineshop des Herstellers auch über Amazon verfügbar. Dort wird sie aktuell allerdings zum regulären Preis von 109,99 Euro angezeigt. Das Sonderangebot zur Markteinführung gibt es bislang nur bei SwitchBot direkt.

Produkthinweis
SwitchBot Smarte Wetterstation, 7,5" kabelloser Monitor für Innen-/Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit... 109,99 EUR
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03. Juni 2026 um 16:02 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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  • Auch wenn E-Ink eine tolle Idee ist: Das Problem ist doch eher weniger, dass es keine Lösungen für die Darstellung von Wetterdaten geben würde. Viel wichtiger wären wetterbeständige Sensoren, denn was nutzt die tollste Anzeige, wenn man keine Daten bekommt?!

  • Finde es ein cooles Projekt, mich würde jedoch das kleine 7,5 Zoll Display abschrecken (zum Vergleich: Das iPhone 16 Pro hat 6,3 Zoll).

    Ich habe seit letztem Jahr in Bastellösung ein 13“ eInk Display und ich denke, das ist für derartige Anwendungsfälle (ich möchte auch in 1-2 m Entfernung noch etwas ablesen können) die bessere Größe.

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