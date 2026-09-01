Apple korrigiert Mac Studio: Doch kein PCIe 6.0?

Apple hat eine technische Angabe zum vergangene Woche vorgestellten Mac Studio nachträglich aus seiner Pressemitteilung entfernt. Ursprünglich hieß es dort ausdrücklich, die neue SSD-Architektur basiere auf PCIe Gen 6. Dieser Hinweis ist inzwischen sowohl aus der amerikanischen als auch der deutschen Ankündigung verschwunden.

Darauf aufmerksam geworden ist zunächst das französische Magazin MacGeneration und hat die ursprüngliche Fassung mit einer archivierten Version verglichen. Apple spricht aktuell nur noch von einer „SSD-Architektur der nächsten Generation“, die bis zu doppelt so hohe Speicherleistungen ermöglichen soll.

PCIe 6.0 verschwindet stillschweigend

Eine Erklärung für die Änderung gibt es bislang nicht. Vieles spricht jedoch dafür, dass die ursprüngliche Angabe schlicht falsch war. Die ebenfalls mit M5 Max ausgestatteten aktuellen MacBook-Pro-Modelle verwenden PCIe 5.0 und erreichen laut Apple ebenfalls eine bis zu doppelt so hohe SSD-Geschwindigkeit.

Zudem sind PCIe-6.0-SSDs im klassischen PC-Markt derzeit noch kein reguläres Verbraucherprodukt. Dass Apple ausgerechnet beim Mac Studio bereits eine vollständig neue Generation einsetzen würde, wäre entsprechend ungewöhnlich gewesen.

Doppelte SSD-Leistung bleibt bestehen

An Apples Leistungsversprechen ändert die Korrektur zunächst nichts. Die aktuelle Pressemitteilung nennt weiterhin eine bis zu doppelt so schnelle SSD gegenüber der Vorgängergeneration. Auch die technischen Daten führen keine konkrete PCIe-Version auf.

Wir hatten die von Apple ursprünglich genannte PCIe-Gen-6-Unterstützung ebenfalls in unserer Vorstellung des neuen Mac Studio übernommen und korrigieren diese Angabe entsprechend.

Ob tatsächlich PCIe 5.0 zum Einsatz kommt, hat Apple bislang nicht bestätigt. Sicher ist derzeit lediglich: Die ursprünglich ausdrücklich beworbene PCIe-6.0-Unterstützung möchte Apple dem neuen Mac Studio nicht mehr zuschreiben.