Anker Nano 10-in-1: USB-C-Hub im Valorant-Design

Anker bietet seinen im September vorgestellten Nano 10-in-1 USB-C-Hub jetzt auch in einer Sonderedition zum Computerspiel Valorant an. Technisch sind beide Modelle identisch. Unterschiede gibt es beim Design des Geräts und den Darstellungsmöglichkeiten des integrierten Bildschirms.

Bei der Valorant-Edition ist das Gehäuse mit gravierten Motiven aus dem gleichnamigen Computerspiel versehen. Zudem lässt sich die Benutzeroberfläche des integrierten Displays an das Spiel anpassen. Weitere Motive sollen über Softwareupdates folgen.

Beide Varianten des Geräts verfügen über ein fest integriertes, 70 Zentimeter langes USB-C-Kabel, über das sich ein Mac um insgesamt zehn Anschlüsse erweitern lässt.

Zehn Anschlüsse und Unterstützung für externe Monitore

Für die Bildschirmausgabe stehen HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4 zur Verfügung. Abhängig vom angeschlossenen Computer lassen sich damit einzelne Monitore mit 4K-Auflösung und bis zu 144 Hertz betreiben. Bei einer Auflösung von 2K sind laut Hersteller bis zu 240 Hertz möglich. Auch zwei externe Bildschirme lassen sich gleichzeitig anschließen. Unter macOS zeigen beide externen Monitore allerdings denselben Bildschirminhalt an.

Für die Stromversorgung angeschlossener Notebooks verfügt der Hub über einen USB-C-Eingang mit bis zu 100 Watt. An den angeschlossenen Rechner können davon bis zu 80 Watt weitergegeben werden. Zur weiteren Ausstattung zählen ein USB-C- und ein USB-A-Anschluss mit jeweils bis zu 10 Gbit/s, zwei zusätzliche USB-A-Anschlüsse mit 5 Gbit/s, Gigabit-Ethernet sowie Steckplätze für SD- und microSD-Speicherkarten.

Integrierter Bildschirm mit Zusatzfunktionen

Ein kleines Display auf der Vorderseite zeigt unter anderem den Status der Anschlüsse, die aktuelle Ladeleistung, die Datenübertragung und die Gerätetemperatur an.

Über den Anker Dock Manager lassen sich die angezeigten Informationen und das Erscheinungsbild anpassen. Neben den Valorant-Motiven lassen sich auch eigene Bilder als Bildschirmschoner verwenden. Ein zweimaliges Antippen des Displays startet zudem einen integrierten Timer.

Zwei USB-C-Kabel gratis dazu

Zum Marktstart ist die Valorant-Edition bei Amazon zum Preis von 89,99 Euro erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 109,99 Euro. Die Standardversion des Hubs ist momentan für 79,99 Euro zu haben.

Im Rahmen einer Sonderaktion gibt es beim Kauf eines der beiden Hub-Modelle über Amazon zwei 240W-USB-C-Kabel von Anker kostenlos dazu. Dafür müssen die Kabel gemeinsam mit dem Hub in den Warenkorb gelegt werden.