Apple kappt Push-Zugang: Mailbox.org stellt Dienst für iPadOS und iOS ein

Der Berliner Mailanbieter mailbox.org stellt in dieser Woche den Versand von Push-Benachrichtigungen an Apple-Geräte ein. Betroffen sind Nutzerinnen und Nutzer, die ihre E-Mails über die Standard-Mail-App unter iPadOS und iOS empfangen.

Wie das Unternehmen mitteilt, endet der Push-Service am Donnerstag, dem 26. Juni 2025. Grund ist der Ablauf der benötigten Zertifikate für eine in der Open-Source-Community entwickelte Schnittstelle, die von Apple nicht mehr verlängert werden.

Die technische Grundlage des Dienstes war bereits seit längerem fragil. Apple hatte damit begonnen, Drittanbieter vom hauseigenen Push Notification System (APNs) auszuschließen. Zwar konnten mailbox.org und andere Anbieter über bestehende Zertifikate weiter auf das System zugreifen. Diese laufen nun jedoch aus. Ein Ersatz ist nicht in Sicht.

Hintergrund ist eine jahrelange Eigenentwicklung bei mailbox.org. Der Anbieter hatte sich über einen aufwendigen technischen Umweg Zugang zum Apple-Push-System verschafft, das offiziell nur wenigen Partnern offenstand. Der Aufwand galt als hoch, war aber notwendig, weil Apple den Einsatz des weit verbreiteten IMAP-Push-Protokolls auf iOS-Geräten systemseitig einschränkt. Während unter Android zahlreiche Mail-Apps IMAP-Push problemlos unterstützen, blockiert iOS Hintergrundverbindungen und bevorzugt Apples eigene Mail-App.

Bereits seit Monaten war der Push-Empfang auf iPhones unzuverlässig. Zwar quittierte Apple die Anfragen der externen Server formal korrekt, leitete Benachrichtigungen aber nicht zuverlässig an die Geräte weiter. Bei mailbox.org zeigte man sich zwischenzeitlich spürbar frustriert:

[…] Apple macht gerade irgendwelche Spirenzchen – und Apple WILL dass das ganze gegenüber seinen Usern so (nicht) geht. Und Apple User WOLLEN, dass Apple hier überall die Hand drauf hat und strikte Kontrolle ausübt. Und nun haben wir halt auch ein Ergebnis. Apple kontrolliert alles, Apple will irgendwas, Apple macht es unzuverlässig und schaltet es ab. Schwierig. Aber: Works as expected. Apple User woll(t)en das so […]