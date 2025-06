OpenAI und Jony Ive: Erste Hardware kommt frühestens 2026 – kein Wearable geplant

OpenAI und Jony Ive arbeiten weiterhin an einer gemeinsamen Hardware-Plattform, die langfristig als neue Gerätekategorie neben Smartphone und Laptop verstanden werden soll. Neue Informationen aus einem laufenden Markenrechtsstreit deuten jedoch darauf hin, dass die erste Produktgeneration nicht dem ursprünglichen Eindruck entspricht, der noch im Frühjahr vermittelt wurde.

Kein Wearable: So wird der ChatGPT-Hardware wohl nicht aussehen

Während erste Berichte von einem kompakten Gerät ohne Display sprachen, das wie ein tragbares Wearable mit Kamera- und Mikrofontechnik am Körper getragen werden kann, ist mittlerweile klar: Der Prototyp wird nicht als Wearable konzipiert sein. Dies geht aus einer eidesstattlichen Erklärung des Hardware-Verantwortlichen Tang Tan hervor, die im Rahmen einer Auseinandersetzung mit einem Audio-Start-up öffentlich wurde. Laut Tan sei das Design des Geräts noch nicht finalisiert. Es handle sich aber weder um ein Wearable noch um ein In-Ear-Gerät. Mit einer Markteinführung sei frühestens 2026 zu rechnen.

Strategieanpassung bei OpenAI

Auslöser für die neuen Details war ein Rechtsstreit um den Namen „io“, unter dem OpenAI seine Hardware-Tochter führen wollte. Das Start-up Iyo, das an einem in-Ear-Audiogerät arbeitet, hatte eine einstweilige Verfügung erwirkt. Interne E-Mails belegen, dass OpenAI und Ive bereits früh Kenntnis von der Marke Iyo hatten. In einem Schriftwechsel soll Sam Altman, CEO von OpenAI, eine Investitionsanfrage der Konkurrenz mit Verweis auf ein eigenes, konkurrierendes Projekt abgelehnt haben.

Trotz der aktuellen Distanzierung vom Wearable-Konzept zeigen die Gerichtsunterlagen, dass OpenAI und Ive ursprünglich ein breites Spektrum an Formfaktoren in Betracht gezogen haben. In frühen Phasen seien laut OpenAI verschiedene Gerätearten getestet worden – darunter auch Desktop-Geräte, tragbare Varianten und kabelgebundene Lösungen. Für die Ergonomieprüfung habe das Team unter anderem 3D-Scans menschlicher Ohren in Betracht gezogen.

Wollen Nachfolger des iPhones entwickeln: Jony Ive und der OpenAI-Chef Sam Altman

Neue Gerätekategorie bleibt Ziel

Das Projekt zielt laut früheren Aussagen weiterhin darauf ab, Nutzer von klassischen Bildschirmen zu lösen. Das Gerät soll weder ein Smartphone noch eine Brille ersetzen, sondern eine neue zentrale Schnittstelle für den Alltag darstellen. Ob es wie ursprünglich angenommen per Bluetooth mit bestehenden Geräten verbunden wird oder auf eigene Rechenleistung setzt, bleibt bislang offen. Branchenanalysten gehen davon aus, dass OpenAI mit dem Projekt ein alternatives Konzept zu Googles KI-Strategie aufbauen möchte.