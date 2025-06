Clip: Alternative Zwischenablage-App jetzt fürs iPad optimiert

Mit dem jüngsten Update auf Version 1.2 steht der Clipboard-Manager „Clip“ zur Überwachung der Zwischenablage von iPhone und iPad nun auch in der Europäischen Union über den alternativen App-Store „AltStore PAL“ zum kostenlosen Download bereit.

Die mobile Zwischenablage im Blick

Anders als herkömmliche Anwendungen für iPhone und iPad basiert Clip auf technischen Workarounds, die in Apples Softwarekaufhaus so nicht angeboten werden könnten bzw. nicht zulässig wären. Diese machen möglich, dass die App dauerhaft im Hintergrund laufen kann und dabei alle Inhalte speichert, die in die Zwischenablage kopiert wurden. Apple lässt solches Verhalten nur eingeschränkt zu, sodass die App auf alternative Vertriebswege angewiesen ist.

Clip wurde bereits im Jahr 2020 vorgestellt. Ziel war es, iOS-Geräten eine Verwaltung der Zwischenablage zu ermöglichen, wie sie unter macOS schon lange verbreitet ist. Dafür nutzte Clip Anfangs verschiedene technische Kniffe, etwa die kontinuierliche Wiedergabe einer stillen Audiodatei, um Hintergrundprozesse dauerhaft aktiv zu halten. Der Entwickler beschreibt in einem Blogeintrag ausführlich, welche Hürden bei der Entwicklung und Veröffentlichung der App zu überwinden waren.

Jetzt mit iPad-Unterstützung

Mit Version 1.2 wird Clip insbesondere für iPad-Nutzer interessanter. Die Anwendung wurde für größere Displays angepasst, unterstützt jetzt mehrere Fenster und bietet eine überarbeitete Benutzeroberfläche. Neu hinzugekommen ist zudem eine Drittanbieter-Tastatur. Diese ermöglicht es, gespeicherte Inhalte direkt aus der Zwischenablage in beliebige Textfelder einzufügen. Nach dem Einfügen wechselt die Tastatur automatisch wieder zum Systemstandard zurück.

Die App ist weiterhin quelloffen und richtet sich sowohl an technikaffine Nutzer als auch an alle, die eine komfortablere Zwischenablage-Verwaltung suchen. Die Nutzung erfordert allerdings die Installation des AltStore PAL, der ausschließlich außerhalb der Europäischen Union angeboten wird.