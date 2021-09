Apple: „Jelly Scroll“ beim iPad mini normaler LCD-Effekt

Apple hat sich zum sogenannten „Jelly Scroll“-Effekt auf dem neuen iPad mini geäußert. Gegenüber dem Technik-Blog ArsTechnica teilt das Unternehmen mit, dass es sich hierbei um ein normales Verhalten von LCD-Bildschirmen handelt. Grund sei die Tatsache, dass der Bildschirm zeilenweise aktualisiert wird damit verbundene, minimale Verzögerungen zu solchen Effekten führen können.

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left.

In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI

— Dieter Bohn (@backlon) September 22, 2021