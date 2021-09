Apple-Führungskräfte erhalten Aktienoptionen im Wert von 157 Mio. Dollar

Eine von Philip Elmer-DeWitt veröffentlichte Tabelle dokumentiert, in welchem umfang Apple seinen Führungskräften Boni zukommen lässt. Zum Quartalsende wurden Aktienoptionen im Wert von mehr als 150 Millionen Dollar ausgegeben.

Apple hat die zugrundeliegenden Zahlen in seinen neuesten SEC-Filings veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um für die amerikanische Börsenaufsicht bestimmte, verpflichtende Auskunftsschreiben.

Niemand wird sich darüber wundern, dass Tim Cook auf dieser Rangliste ganz oben steht. So stehen Cook insgesamt 510.482 Apple-Aktien im Wert von aktuell rund 75 Millionen Dollar zu. Die Hälfte davon wird zu je einem Drittel am 1. April 2024, am 1. April 2025 und am 1. April 2026 fällig. Die andere Hälfte erhält Cook am 1. Oktober 2024 erfolgsabhängig.

Neben Cook erhalten Apples Chef-Juristin Katherine Adams, die potenziellen Cook-Nachfolger Deirdre O’Brien und Jeff Williams sowie der Finanzchef des Unternehmens Luca Maestri jeweils Aktien im Wert von rund 20 Millionen Dollar. Die 2 Millionen Dollar für Apples Finanzmanager Chris Kondo sehen dagegen schon beinahe knausrig aus.