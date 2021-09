iPad mini zerlegt: ifixit erkärt den „Jelly Scroll“-Effekt

Als Grund für diesen Sachverhalt vermuten die ifixit-Techniker die unterschiedliche Ausrichtung der Bildschirmsteuerung. Anders als im iPad Air ist diese Komponente beim iPad mini entlang der längeren Bildschirmseite platziert, was den Effekt beim Lesen im Hochformat wohl stärker auftreten lässt. Ob Computer-Bildschirme oder Smartphones, normalerweise sind die Module so angeordnet, dass die Erscheinung in der Standard-Scrollrichtung kaum wahrnehmbar ist. Beim iPad mini könnte also die ungewohnte Platzierung für den störenden Nebeneffekt verantwortlich sein, wenngleich die Techniker nicht ausschließen wollen, dass Apple auch auf günstigere Komponenten zurückgegriffen hat, die das Ganze unerwartet stark auftreten lassen.

ifixit bestätigt zunächst die Aussage Apples, dass diese „Jelly Scrolling“ genannten Verzerrungseffekte bei LCD- und OLED-Bildschirmen nicht ungewöhnlich sind, merkt aber an, dass dergleichen normalerweise deutlich weniger wahrnehmbar ist. Beim Zeitstempel 1:20 könnt ihr den Effekt nochmal in einer eindrucksvollen Zeitlupenaufnahme sehen.

