Apple: Jedes Produkt CO₂-neutral bis 2030

Dabei hat Apple nicht nur die Produktion, die Fertigung und die Logistik im Blick, sondern auch die Endverbraucher. So will das Unternehmen den durch die Kunden verursachten CO₂-Ausstoß neutralisieren, den diese mit dem Laden der gekauften Geräte verursachen. Die neue Apple Watch macht hier den Anfang: So produziert Apple bereits heute einhundert Prozent des Stroms, den Käufer und Käuferinnen der Apple Watch zum Laden ihrer Geräte benötigen werden.

Mit „Mother Nature“ hat Apple gar ein fast sechsminütiges Segment in der iPhone-Präsentation platziert, das die Umweltschutzinitiativen und Klimaziele des Unternehmens nicht in trockenen Graphen, sondern augenzwinkernd und unter dem schauspielerischen Mitwirken des Firmenchefs Tim Cook als Mockumentary-Sketch verkauft hat. Die Bewertung, ob Apple für die Einsparung von 238 Milliarden Liter Wasser Beifall verdient, oder doch eher Empörung angebracht ist, dass das Unternehmen bislang offenbar eher verschwenderisch mit der wichtigen Ressource umgegangen ist, bleibt dabei dem Zuschauer überlassen.

