Apple ID wird zu Apple Account: Neue Richtlinien veröffentlicht

Apple hat den Auftakt der WWDC-Entwicklerkonferenz auch für eine Reihe von buchhalterischen und rechtlichen Aktualisierungen genutzt und dabei unter anderem umgesetzt, was bereits im Vorfeld der Konferenz vermutet wurde: Aus der klassischen Apple-ID zukünftig der Apple Account.

Dies spiegeln auch eine ganze Reihe von Änderungen an den Richtlinien und Vereinbarungen für App-Entwickler wieder. Die Änderungen betreffen unter anderem die so genannten App Review Guidelines, also die Zugangsvoraussetzungen für den App Store, das Apple Developer Agreement und das Developer Program License Agreement.

App Review Guidelines aktualisiert

Die Überarbeitungen der App Review Guidelines umfassen mehrere Neuerungen. Abschnitt 2.1(a) wurde um Anforderungen zur Notarisierung ergänzt. Unter Abschnitt 2.1(b) müssen Entwickler künftig erklären, warum bestimmte In-App-Käufe nicht in der App zu finden oder sichtbar sind. In Abschnitt 2.5.8 wird klargestellt, dass Apps, die Multi-App-Widget-Erlebnisse simulieren, nicht mehr abgelehnt werden. Der Abschnitt 4.6 („Alternate App Icons“) wurde vollständig entfernt.

Das Apple Developer Agreement wurde in verschiedenen Bereichen angepasst. Hier wurde vor allem der Begriff „Apple ID“ durch „Apple Account“ ersetzt. Abschnitt 16(A) beinhaltet nun genauere Anforderungen zur Einhaltung von Exportbestimmungen. Zudem wurden im Abschnitt 18 die Begriffe für staatliche Endnutzer aktualisiert.

Im Developer Program License Agreement gibt es ebenfalls mehrere Änderungen. Der Begriff „Apple ID“ wurde in den Definitionen auch hier durch „Apple Account“ ersetzt. Die Definition des Apple Maps Service wurde präzisiert. In Abschnitt 3.3.6 wurden die Anforderungen für die Nutzung der Apple Music Feed API spezifiziert. Abschnitt 3.3.8 wurde um die Bedingungen für die Nutzung der Now Playing API ergänzt. Weitere Änderungen umfassen die Einführung von Bedingungen für die Nutzung von Apple Software und Diensten (Abschnitt 3.2), TestFlight (Abschnitt 6.5) und die Anpassung von Icons (Abschnitt 7.7). Im Anhang 5, Abschnitt 3.1, wurden Bedingungen für die Nutzung von Wallet-Passvorlagen hinzugefügt.