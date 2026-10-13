Apple HomeView: Wandmontage wird deutlich teurer

Anders als bei Amazons Echo Show 15 und Echo Show 21 scheint man bei Apples HomeView nicht flexibel zwischen Wandmontage und Standfuß wechseln zu können. Amazon bietet hierfür einen separaten Standfuß an, doch Apple verkauft offenbar zwei grundsätzlich verschiedene HomeView-Geräte. Denkbar wäre allenfalls, dass Apple eine solche Wechselmöglichkeit vorgesehen hat, diese bislang aber nicht bewirbt.

Bei einem identischen Basispreis von 299 Dollar macht man mit der Version für die Wandmontage erstmal den schlechteren Schnitt. Die Standardversion verfügt über eine in den Standfuß integrierte Lautsprechereinheit mit einem laut Apple speziell angefertigten, nach unten gerichteten Tieftöner und zwei passiven Radiatoren.

Bei der Wandversion entfällt diese komplett. Stattdessen muss man beim HomeView für die Wand mit einer direkt in das Gerät integrierten Audiowiedergabe Vorlieb nehmen. Darüber hinaus muss man mit zusätzlichen Kosten für die Wandmontage rechnen. Apple bietet verschiedene Halterungen und Möglichkeiten zur Stromversorgung zu Preisen zwischen 59,95 Dollar und 129,95 Dollar an. Ein Netzteil ist in diesen Preisen noch nicht enthalten. Der abhängig von der gewählten Stromversorgung teils benötigte USB-C-Adapter muss zusätzlich erworben werden. Dafür verlangt Apple weitere 39 Dollar.

Installationsservice gegen Aufpreis

Und damit nicht genug. Apple wirbt auch aktiv dafür, dass man einen Installationsservice für die Wandmontage buchen kann. Wir gehen allerdings davon aus, dass die meisten Käufer die Montage selbst übernehmen. Die Preise hierfür werden ansonsten nach Aufwand abgerechnet.

Unterm Strich dürfte sich die Mehrheit der Käufer ohnehin für die Variante mit integriertem Lautsprecher-Standfuß entscheiden. Hier stehen mit Silber, Starlight, Pink und Space Grau auch mehr Farbvarianten zur Auswahl. Beim Modell für die Wandmontage kann man lediglich zwischen Silber und Space Grau wählen.