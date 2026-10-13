Der Musikstreamingdienst Deezer will seinen Nutzern künftig die Möglichkeit geben, vollständig durch künstliche Intelligenz erzeugte Musik aus den Suchergebnissen auszuschließen. Eine entsprechende Einstellung soll noch vor Ende des Jahres weltweit verfügbar sein. Damit erweitert Deezer seine bisherigen Maßnahmen im Umgang mit KI-generierten Inhalten.

Über einen Schalter sollen Nutzer selbst entscheiden können, ob ihnen KI-generierte Musik angezeigt wird. Bei aktiviertem Filter sollen laut Deezer sowohl die betreffenden Titel als auch zugehörige Alben und Künstler aus den Suchergebnissen verschwinden. Die Einstellung soll sich jederzeit wieder rückgängig machen lassen.

Bereits 42 Millionen Titel herausgefiltert

Deezer hat die automatische Erkennung von KI-Musik bereits Anfang vergangenen Jahres zum Thema gemacht. Dafür hat der Musikdienst ein eigenes System entwickelt, das vollständig künstlich erzeugte Aufnahmen erkennen soll.

Zwischen Januar 2025 und August 2026 seien auf diese Weise mehr als 42 Millionen Titel erkannt und aus automatischen sowie redaktionellen Musikempfehlungen entfernt worden. Seit Juni 2025 kennzeichnet Deezer entsprechende Inhalte zudem ausdrücklich als KI-generiert. Nach Angaben des Unternehmens sind inzwischen mehr als 14 Millionen Alben mit einem solchen Hinweis versehen worden.

Nutzer wünschen sich mehr Kontrolle

Mit der neuen Filterfunktion will Deezer auch auf Wünsche seiner Nutzer reagieren. Bei einer im November 2025 durchgeführten Umfrage hätten 45 Prozent der befragten Streamingnutzer angegeben, vollständig KI-generierte Musik aus ihrem Streamingangebot ausblenden zu wollen.

Unterdessen nimmt die Zahl der neu eingereichten KI-Titel weiter zu. Deezer zufolge werden täglich knapp 90.000 vollständig künstlich erzeugte Musikstücke auf die Plattform hochgeladen. An Spitzentagen entfielen laut Deezer bereits mehr als 50 Prozent aller neu eingereichten Titel auf KI-generierte Musik.