Apple hinterfragt Nutzerzufriedenheit mit der Touch Bar

Wer in den vergangenen Wochen ein neues Apple-Notebook gekauft hat, wird möglicherweise zu einer umfangreichen Online-Umfrage eingeladen. Apple will dabei so einiges zu den persönlichen Nutzungsgewohnheiten und der Zufriedenheit mit dem neuen Gerät wissen, die Touch Bar erhält dabei besondere Aufmerksamkeit.

Andere technische Details wie etwa der Fingerabdrucksensor oder auch das im MacBook Pro 16-Zoll verbaute neue Magic Keyboard finden im Rahmen der Umfrage lediglich oberflächliche Erwähnung. Mac-Besitzer können ankreuzen, ob diese Details bei der Kaufentscheidung eine Rolle gespielt haben, werden darüber hinaus aber nicht gesondert nach ihrer Zufriedenheit damit befragt.

Anders bei der Touch Bar. Hier will will es Apple ganz genau wissen und stellt fünf verschiedene Bewertungsstufen zwischen „Sehr zufrieden“ und „Sehr unzufrieden“ zur Wahl. Wenngleich man dies sicherlich nicht dahingehend deuten darf, dass Apple das kontrovers diskutierte Eingabemodul grundsätzlich hinterfragt, so ganz sicher scheinen sich die Verantwortlichen mit Blick auf ihr Angebot jedenfalls nicht zu sein.