Apple-Hardware: Viele Neuerscheinungen erst in zweiter Maihälfte

Einen Tag bevor sich am morgigen Freitag die ersten Produkt-Neuvorstellungen des jüngsten Apple-Events ordern lassen, hat Apple jetzt noch mal offiziell darauf hingewiesen welche Produkte sich sofort am morgigen Freitag ordern lassen und welche erst in der zweiten Maihälfte ihren Weg zu euch antreten werden.

iPhone 12 startet morgen: Das iPhone 12 und das iPhone 12 Mini lässt bekanntlich schon seit Herbst 2020 bestellen – ab morgen kann die neue Farbvariante in Violett geordert oder direkt im Apple Store vor Ort abgeholt werden. Bis auf die Farben sind die technischen Daten hier identisch zum iPhone 12 und iPhone 12 mini vom Oktober bzw. November des vergangenen Jahres.

AirTags starten morgen: Auch Apples neue AirTags werden sich ab morgen offiziell ordern und nicht nur vorbestellen lassen, wie bislang. Die Sachenfinder, die seit wenigen Minuten auch offiziell ausgeliefert werden (Apple aktualisiert zur Stunde die Tracking-Informationen bei frühen Vorbestellern), sind allerdings so stark nachgefragt, dass Apples Viererpack bereits eine Liferverzögerung bis mindestens zum 9. Juni aufweist.

Nicht alle Farben auch im Apple Store verfügbar

iMac 24″ ab der zweiten Maihälfte: Apples neuer iMac, das in sieben Farben erhältliche 24-Zoll-Modell mit M1-Prozessor, lässt sich ebenfalls morgen bestellen, kommt aber erst in der zweiten Maihälfte. Hier macht Apple darauf aufmerksam, dass nur die Konfigurationen in den Farben Grün, Rosé, Blau und Silber sowohl auf apple.com als auch in den Apple Stores vor Ort erhältlich sein werden, wer eine andere Farbe haben möchte, muss online auf apple.com bestellen.

Apple TV 4K ab der zweiten Maihälfte: Hier gilt, was auch für den iMac gilt, Siri Remote und das neue Apple TV 4K lassen sich morgen ordern, ausgeliefert werden die neuen Produkte allerdings erst in ca. 3 Wochen.

iPad Pro ab der zweiten Maihälfte: Und auch das neue iPad Pro kommt erst in der zweiten Maihälfte.