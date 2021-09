Apple Fitness+: Noch 2021 auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Wie Apple bekanntgegeben hat, werden die verfügbaren Videos allerdings nicht in die jeweiligen Landessprachen der neu aufgenommenen Apple Fitness+-Regionen übersetzt, sondern lediglich mit Untertiteln in sechs Sprachen versehen.

„Später im Jahr“, so der offiziell kommunizierte Termin, soll es das Sport-Angebot nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz schaffen. Zudem werden nach der Ausweitung auch Nutzer und Nutzerinnen in Brasilien, Frankreich, Indonesien, Italien, Kolumbien, Malaysia, Mexiko, Portugal, Russland, Saudi-Arabien, Schweiz, Spanien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten die Möglichkeit haben den kostenpflichtigen Workout-Dienst zu buchen.

Während des iPhone-Events gestern Abend eingestreut, hat Apple die Ausweitung des im Dezember 2020 eingeführten Fitness-Service Apple Fitness+ angekündigt, der bislang ausschließlich in Australien, Großbritannien, Irland, Kanada, Neuseeland und in den USA verfügbar war.

