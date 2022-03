Apple-Event: Gute Chancen auf Mac mini und neues Apple-Display

Eine interessante Interpretation liefert Gurman mit Blick auf Apples Namensgebung „Peek Performance“ für das morgige Event. Das Wort „Peek“, also „Ausblick“, könnte darauf hindeuten, dass wir weitere Infos zu dem für dieses Jahr erwarteten High-End-iMac und dem kommenden Mac Pro sehen. In der deutschen Übersetzung nennt Apple die Veranstaltung übrigens „Unsere Vorstellung von Performance“.

Damit verbunden scheinen auch die Karten für für Vorstellung der zweiten Generation der Apple-Prozessoren gut verteilt. So habe Apple einen neuen Prozessor mit vier Effizienz- und vier Performance-Kernen sowie acht und zehn Grafikkernen in den vergangenen Wochen intensiv getestet. Diese Beschreibung deckt die Erwartungen mit Blick auf Apples ersten M2-Prozessor, der sich dann leistungsmäßig zwischen dem M1 aus 2020 und den im letzten Herbst vorgestellten Modellen M1 Pro und M1 Max einordnen soll. Letztere sind mit bis zu acht Performance-Kernen ausgestattet und können in der Maximalkonfiguration auf eine 32-Core-GPU setzen.

