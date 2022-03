Kabelmanagement: Günstige Anker-Halterungen und gute Alternative

Anker bietet am heutigen Montag eine bunte Auswahl quer durch seine Produktpalette zu Sonderpreisen an. Mit im Angebot sind Kabel, Akkus und Ladegeräte ebenso wie USB-C-Hubs und ein wenig Ordnung für den Schreibtisch.

Unter anderem bietet Anker momentan auch seine Kabelmanager für die Schreibtisch zum Sonderpreis an. So ist das Klettsystem des Herstellers gerade für 7 Euro und die Magnethalterung für 10 Euro erhältlich. Sofern bei euch das durch Klett oder Magnete gebotene Plus an Flexibilität allerdings zweitrangig ist, können wir auf gute Erfahrungen mit den Soulwit-Kabelhaltern verweisen. Hier bekommt ihr für knapp 8 Euro drei verschiedene Silikonleisten, mit deren Hilfe sich dann zwischen drei und sieben Kabel sicher an der Tischkante oder dergleichen befestigen lassen. Die Soulwit-Halterungen werden aufgeklebt und die Kabel lassen sich in die vorgefertigten Öffnungen einklicken.

Hier kleben die Soulwit-Halterungen jetzt schon seit mehreren Monaten auf dem Schreibtisch und halten bislang nicht nur selbst absolut sicher, sondern sorgen auch dafür dass benötigte Kabel ordentlich geführt werden und beispielsweise der MagSafe-Stecker nicht ständig vom Tisch fällt, wenn man das Notebook vorübergehend aussteckt. Reinigungstücher für die Klebeflächen (nass und trocken) sind im Lieferumfang enthalten.