Echo Dot mit Uhr: Der attraktivste Echo für unter 40 Euro

Zwar hat das Echo-Ökosystem sowohl für uns Verbraucher als auch für Amazon rückblickend nicht wirklich den Stellenwert eingenommen, den beide Parteien prognostiziert hätten. Dass die Zylinder im Alltag (und vor allem in der Küche) durchaus brauchbar sein können, ist aber nicht von der Hand zu weisen.

Beste Modell der Reihe

Dies gilt ganz besonders für die Modelle mit integrierter Zeitanzeige, denn diese sind in der Lage, laufende Timer zu visualisieren und zudem auch die Kernbestandteile von Antworten in ihrem Display darzustellen; etwa die soeben umgerechnete Mengenangabe oder das Rechenergebnis der in die Luft gesprochenen Mathefrage.

In unserer Küche kam erst der Echo Flex, dann, seit Oktober 2022, der neueste Echo Dot mit Uhr zum Einsatz und verrichtet dort noch immer verlässlich seinen Dienst. Mindestens einmal täglich gibt dieser den Wetterbericht bekannt, erinnert daran, dass das Laugengebäck jetzt in die Heißluftfritteuse kann oder ruft die Deutschlandfunk-Nachrichten der letzten Stunde ab – unabhängig davon welche Uhrzeit gerade ist.

Klopf-Erkennung beendet Alarm

Offizieller Verkaufspreis bei 74,99 Euro

Offiziell hat die fünfte Generation des Echo Dot mit Uhr einen Verkaufspreis von 74,99 Euro, der in typischer Amazon-Manier jedoch fast schon regelmäßig auf 49 Euro gesenkt wird. Zu ganz besonderen Anlässen fällt dieser dann hin und wieder auf 45,99 Euro. Das jetzt laufende Sonderangebot drückt diese Marke noch ein wenig weiter nach unten und verkauft den Echo Dot mit Uhr jetzt für 39,99 Euro. Ein sehr attraktiver Preis für den wohl attraktivsten Echo, den Amazon überhaupt im Angebot hat.

Zwar sind andere Alexa-Zylinder in der Lage, erweiterte Hubs für Zigbee-Geräte anzubieten, Inhalte auf zusätzlichen Displays darzustellen und eine umfassende Musikwiedergabe anzubieten, aus eigener Erfahrung müssen wir jedoch eingestehen, dass wir von diesen Funktionen stets nur wenig Gebrauch gemacht haben, die Uhrzeitanzeige jedoch täglich nutzen und nützlich finden.

Ausführlich beschrieben haben wir den Echo Dot mit Uhr zu seiner Einführung im Oktober 2022: