Neue Hardware in gut zwei Wochen

Apple-Event am 4. März: Neue Hardware wird in New York präsentiert
Apple hat damit begonnen, ausgewählte Medienvertreter zu einem Vor-Ort-Termin nach New York einzuladen. Das Event ist für den 4. März 2026 um 9 Uhr Ortszeit angesetzt (also 15:00 Uhr deutscher Zeit) und wird von Apple selbst als „Apple Experience“ bezeichnet.
Anders als bei klassischen Produkteinführungen per Livestream setzt der Konzern diesmal erneut auf ein persönliches Format.

Aus heutiger Sicht deutet vieles darauf hin, dass Apple dort die neue Hardware vorstellen wird, an deren unmittelbar bevorstehende Präsentationen wir erst im Laufe des Vormittags noch mal erinnert haben.

Hardware-Vorstellungen im März

Die Einladung passt zeitlich zu mehreren Produktgerüchten: So wird etwa die Vorstellung des iPhone 17e erwartet, Apples neues Einstiegsmodell, das preislich erneut bei rund 699 Euro liegen dürfte und erstmals MagSafe unterstützen soll.

Im Fokus dürften jedoch neue Macs stehen. Erwartet werden aktualisierte Varianten des MacBook Pro mit leistungsfähigeren Versionen des M5-Chips. Aktuell bietet Apple das Pro-Notebook nur mit dem Basismodell des Prozessors an, während die leistungsstärkeren Konfigurationen noch auf M4 Pro und M4 Max setzen. Auch ein Update des MacBook Air gilt als wahrscheinlich.

Mit günstigem Einstiegs-Mac?

Besonders spannend ist der mögliche Auftritt eines neuen, günstigeren MacBook-Modells. Der Preis soll deutlich unter 1.000 Dollar liegen, das Gehäuse weiterhin aus Aluminium bestehen und in mehreren auffälligen Farben angeboten werden.

Ein persönliches Event in New York würde gut zu einer solchen Neupositionierung passen. Bereits in der Vergangenheit hat Apple neue Produktlinien oder strategische Kursänderungen bevorzugt vor Ort vorgestellt, um Journalisten die Geräte direkt ausprobieren zu lassen.

Ob Apple den Termin am 4. März ausschließlich für Hardware nutzt oder zusätzlich Software-Themen aufgreift, bleibt offen. Angesichts der zuletzt verschobenen Erweiterungen von Apple Intelligence und der anstehenden Updates für iOS 26.4 und iPadOS 26.4 wäre auch eine Kombination denkbar.
  • Spannend bei all den Gerüchten – mit einem Event hat kaum einer gerechnet

  • „Der Preis soll deutlich unter 1.000 Dollar liegen..“ also 999€?

  • Das riecht arg nach einem neuen Produkt, abseits des normalen Portfolios. Der HomePod mit Display oder ein komplett neuer Apple TV? Es gab auch mal ein Gerücht zu einer Kamera.

  • Apple lädt nach Big Apple?
    Warum nicht Cupertino, wie sonst?

  • Das neue MacBook wird interessant und erklärt vielleicht auch warum das „alte“ MacBook Air zu so niedrigen Preisen rausgehauen wurde.

    Ich nehme an die nächsten Macbook Airs und Pros bekommen vielleicht Touchdisplay.
    Da muss was neues kommen um die Preisdifferenz zum Einstiegs MacBook zu rechtfertigen.

    Früher hielt ich touch für unnötig,
    Aber nachdem ich mein iPad Air nur noch mit dem Magic Keyboard benutzte gefiel mir die Kombi Bedienung.

