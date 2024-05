Apple Design Awards: 42 außergewöhnliche Apps nominiert

Im Rahmen der WWDC-Entwicklerkonferenz , die in diesem Jahr am 10. Juni startet, wird Apple nicht nur die nächsten Betriebssysteme für Mac, iPhone und iPad vorstellen, sondern auch wieder mehrere Design Awards in der Entwicklercommunity verteilen.

Im Vorfeld der Preisverleihung hat Apple jetzt die für den Designpreis nominierten Kandidaten veröffentlicht. In diesem Jahr hat Apple die Anzahl der Kategorien dabei von sechs auf sieben vergrößert. Neu zugekommen ist die Kategorie “Spatial Computing”, für Anwendungen mit einer räumlichen Komponente, die vor allem auf der Apple Vision Pro zur Geltung kommen.

Apple Design Awards: Die Finalisten 2024

42 Nominierte in 7 Kategorien

Jeweils drei Nominierte verteilen sich dieses Jahr auf die Kategorien “Unterhaltung und Spaß”, “Inklusivität”, “Innovation”, “Interaktion”, “Sozialer Einfluss”, “Visuals und Grafiken” und “Spatial Computing”. Die Übersicht der Finalisten der Apple Design Awards 2024 umfasst sowohl populäre Applikationen wie den KI-Browser ARC als auch weitgehend unbekannte Apps, wie die belgische Ampel-Anwendung OKO, die sich an iPhone-Nutzer mit stark eingeschränkten Sehfähigkeiten richtet.

Unter den Nominierten befinden sich mehrere Anwendungen, die wir bereits auf ifun.de vorgestellt haben. Dazu gehören die kreative 8-bit-Hommage Rooms, in der Nutzer eigene digitale Räume gestalten können, das iPad-Animationsstudio Procreate Dreams, oder auch die Rezeptverwaltung Crouton.

Darüber hinaus lassen sich auch weniger bekannte Anwendungen wie die dänische Rytmos-App entdecken, ein musikalisches Puzzlespiel, oder Dudel Draw, das seine Anwender mit kreativen Zeichen-Herausforderungen bei der Stange hält.

Apple wird die diesjährigen Preisträger voraussichtlich am 11. Juni verkünden. Euch bleiben also noch knapp zwei Wochen Zeit, um euch ein eigenes Bild der nominierten App Store Downloads zu machen.

Unterhaltung und Spaß

Inklusivität

Innovation

Interaktion

Sozialer Einfluss

Visuals und Grafiken

Spatial Computing