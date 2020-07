Per vv-Abkürzung: Text ohne Formatierungen einsetzten

Die folgenden Absätze beschreiben keinen grandiosen Geheimtipp, sondern eine Eigenart, die wir uns für den Umgang mit formatierten Texten angewöhnt haben und hier einfach mal an euch durchreichen wollen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen ja weiter.

Wer hier kopiert muss in Mail, Pages und Co. aufpassen

Lasst euch kurz reinholen: Hat man einen Textabschnitt auf dem Mac kopiert, merkt sich eure Zwischenablage nicht nur den reinen Textinhalt, sondern auch die Formatierungen des Textes und übernimmt diese beim anschließenden Einsetzen in der Ziel-Applikation häufig direkt mit.

Dies kann hilfreich sein, stört aber auch häufig.

Zwar unterscheiden Anwendungen wie Apple Mail, TextEdit, Pages und Co. zwischen den beiden Modi „Einsetzen“ und „Einsetzen und Stil anpassen“ mitunter steht die zweite Option jedoch nicht in jeder App zur Verfügung oder setzt auf andere Tastenkürzel als den üblichen Hotkey Command+Option+Shift+V, was im Büroalltag frustrieren kann.

Schlichte Regel: vv fügt kopierte Texte ohne Formatierungen ein

Hier haben wir uns mit aText, dem Text-Ersetzer unserer Wahl geholfen, und dabei einen Tipp von Bradley Chambers implementiert der diesen 2016 in Kombination mit TextExpander demonstriert hat.