Neue Partnerbank nach Goldman-Sachs-Ausstieg

Apple Card: Chase übernimmt Ausgabe, Mastercard bleibt Partner
Apple stellt sein Kreditkartenangebot in den USA neu auf. Wie das Unternehmen bekannt gegeben hat, wird künftig Chase als ausgebende Bank der Apple Card fungieren. Die Umstellung soll schrittweise erfolgen und voraussichtlich rund 24 Monate in Anspruch nehmen.

Apple Card Vorstellung Jennifer Bailey

Für Bestandskunden ändert sich zunächst nichts. Die Karte kann während der Übergangsphase wie gewohnt weiter genutzt werden.

Mit der Entscheidung für Chase reagiert Apple auf den geplanten Rückzug von Goldman Sachs aus dem Privatkundengeschäft. Goldman Sachs hatte die Apple Card seit ihrer Einführung im Jahr 2019 als Bankpartner betreut. Die Zusammenarbeit galt zuletzt als wirtschaftlich wenig attraktiv, da Apple auf klassische Einnahmequellen wie Jahresgebühren oder Umsatzbeteiligungen verzichtet.

Chase übernimmt nun die Rolle des Kartenherausgebers und bindet die Apple Card in sein bestehendes Co-Brand-Kreditkartenprogramm ein. Die technische und organisatorische Migration soll für Nutzer möglichst unauffällig verlaufen. Apple verweist darauf, dass Karteninhaber rechtzeitig über alle relevanten Schritte informiert werden.

Funktionen bleiben, Mastercard bleibt Partner

Am grundsätzlichen Aufbau der Apple Card ändert sich nichts. Auch künftig bleibt Mastercard das Zahlungsnetzwerk. Damit behalten Nutzer Zugriff auf die weltweite Akzeptanz und die bestehenden Leistungen des Netzwerks. Apple setzt damit weiterhin auf die bisherige Infrastruktur, nachdem in der Vergangenheit auch über einen möglichen Wechsel zu Visa oder American Express spekuliert worden war.

Apple Card

Zu den bekannten Funktionen zählen weiterhin das Cashback-System Daily Cash, Ausgabenübersichten direkt in der Wallet-App sowie die Möglichkeit, Familienmitglieder einzubinden. Zusätzlich bleibt der Zugang zu einem verzinsten Sparkonto bestehen, auf das Guthaben aus Rückvergütungen automatisch übertragen werden kann. Auch die Ratenzahlung für Apple-Produkte ohne Zinsen soll unverändert angeboten werden.

Neue Details zur Zusammenarbeit mit Chase oder zu möglichen Anpassungen sollen im weiteren Verlauf der Übergangsphase folgen.
08. Jan. 2026 um 07:32 Uhr von Nicolas


  • Und welche Relevanz hat das für uns Kunden aus Deutschland?

  • Den Sprung über den „Teich“ – sprich nach Europa / Deutschland – wird die Apple Card wohl so schnell nicht machen … schade.

