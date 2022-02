Apple blockiert Update für Video-Konverter Permute

Permute ist für 14,99 Euro erhältlich, Downie gibt es in der Vollversion für 18,99 Euro. Beide Apps im Paket bietet der Entwickler für 24,99 Euro an. Nutzer der Software-Flatrate Setapp können beide Apps ohne Mehrkosten im Rahmen ihres Abos verwenden.

Wenn wir von Permute sprechen, wollen wir gleich auch noch auf die hervorragende Download-App Downie aus gleichem Hause hinweisen. Downie ist eine Safari-Erweiterung, die per Knopfdruck auf der aktuellen Webseite vorhandene Videos herunterlädt – entweder stets in der bestmöglichen Qualität oder analog zu manuellen Vorgaben des Nutzers.

Der Permute-Entwickler geht in einem Blog-Beitrag ausführlich auf den Sachverhalt ein. Dem zufolge wurde das aktuelle Update für Permute zurückgewiesen, weil Apples App-Store-Prüfer der Meinung sind, dass die Option zur Erkennung externer Untertitel nicht korrekt implementiert ist – dabei ist diese Funktion von Beginn an unverändert in Permute verfügbar. Permute kann Dateien mit der Endung .srt- oder .ass im selben Ordner wie die Videodatei zu erkennen und verknüpfen.

Insert

You are going to send email to