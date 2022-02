App Tamer verbannt Hintergrund-Apps auf die Effizienzkerne von M1-Macs

Die Teilnahme am Beta-Programm von App Tamer ist kostenlos. Die Vollversion des Programms schlägt mit 16,95 Euro per Einmalkauf zu Buche. Hinter App Tamer stehen St. Clair Software und damit die Entwickler der bekannten Mac-Anwendung Default Folder X .

Die Anwendung App Tamer will leistungsfressende Mac-Programme bändigen. Eigentlich sollen Mac-Apps, sobald sie im Hintergrund stehen, ihren Leistungshunger ja deutlich reduzieren. Allerdings funktioniert dies längst nicht so verlässlich, wie man es sich wünschen würde. App Tamer will diesem Umstand mit der Option begegnen, entsprechende Aktivitäten gezielt zu unterbinden.

