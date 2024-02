Beats Studio Pro fallen unter 300 Euro

Die Apple-Kopfhörer Beats Studio Pro sind gerade in allen Farben mit deutlichem Preisnachlass erhältlich. Die helle Sandstone-Ausführung gibt es bereits für 276 Euro, für Schwarz und Blau bezahlt man 285 Euro und in Brown muss man 299 Euro anlegen. Normalerweise werden für die Kopfhörer die Bank mehr als 300 Euro fällig.

Apple hat die Beats Studio Pro im vergangenen Sommer auf den Markt gebracht und verkauft die Kopfhörer über seinen eigenen Onlineshop bis heute für stolze 399,95 Euro.

In Sachen Verarbeitung können die Beats Studio Pro sicherlich nicht mit den (allerdings auch deutlich teureren) AirPods Max mithalten, in technischer Hinsicht sind die Beats dem Kopfhörer-Flaggschiff von Apple allerdings in einigen Bereichen überlegen. So verfügen die Beats Studio Pro über einen integrierten Digital-Analog-Wandler, was sie dazu befähigt, beispielsweise das über Apple Music und Apple Music Classical angebotene Musikprogramm auch in hochwertiger Lossless-Qualität wiederzugeben.

Die Lossless-Wiedergabe setzt allerdings eine Kabelverbindung über den integrierten USB-C-Anschluss voraus. In diesem Modus lässt sich der Klang der Kopfhörer dann auch mithilfe von verschiedenen Profilen anpassen.

Grundsätzlich handelt es sich bei den Beats Studio Pro aber auch um kabellos verwendbare Kopfhörer mit einer Funktion für aktive Geräuschunterdrückung (ANC), die mit einer Akku-Ladung bis zu 40 Stunden durchhalten sollen.

Beats Solo 4 offenbar kurz vor der Ankündigung

Die Apple-Tochter Beats scheint darüber hinaus an einer neuen Version seiner Solo-Kopfhörer zu arbeiten. Im Quellcode von iOS 17.4 fanden sich Hinweise darauf, dass die kommenden Beats Solo 4 in Schwarz, Blau und Pink erhältlich sein werden, mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet sind und Apples 3D-Audio unterstützen.

Here are some videos of the new Beats Solo 4 https://t.co/I9MwTDUUaR pic.twitter.com/nx8wdP23At — Aaron (@aaronp613) February 27, 2024

Für die noch aktuelle Generation Beats Solo 3 bezahlt man momentan um die 170 Euro, der reguläre Preis liegt hier bei 230 Euro.