Mac Studio: Untertisch-Halterungen zum Ausdrucken und Kaufen

Umgekehrt haben wir allerdings noch keine Lösung gesehen, die speziell für den Mac Studio konzipiert ist und gleichzeitig als Ständer für das Apple Studio Display fungiert. Natürlich bietet sich der Rechner auf den ersten Blick geradezu an, um ihn als Fuß für den gerne damit verwendeten Apple-Bildschirm oder ein anderes Display zu verwenden. Apple hat bislang allerdings nicht verlauten lassen, dass das auch okay ist, und die Stabilität des perforierte Aluminiumrunds im Sockel des Rechners wollten wir noch nicht auf die Probe stellen. Eure Erfahrungsberichte und Tipps sind hier willkommen.

Neu auf diesen Zug aufgesprungen ist der Anbieter Oeveo , der seinen Mac Studio Mount allerdings bislang nur in den USA anbietet und sich ebenfalls Gedanken zu diesem Thema gemacht hat. So sorgt ein Anschlag dafür, dass der Rechner nicht nach hinten durchrutscht aber alle Anschlüsse dennoch bestmöglich zugänglich sind, zudem bleibt der Bereich für die Luftzirkulation an der Unterseite des Rechners weitgehend frei. Auch hier müsst ihr allerdings zum Kaufpreis von 76 Dollar noch die Kosten für den internationalen Versand addieren.

Der Mac Studio ist auf dem Schreibtisch durchaus ein ordentlicher Klotz. Wer den Rechner ein wenig verstecken will, stolpert früher oder später sicher auch auf die mittlerweile bei verschiedenen Anbietern verfügbaren Halterungen für die Montage unterm Schreibtisch. In Deutschland direkt haben wir dergleichen allerdings noch nicht gesehen.

