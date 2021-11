Apple Berlin Mitte: Eröffnung für Anfang Dezember geplant

Apple will sein zweites Berliner Ladengeschäft wohl schon in den ersten Dezember-Tagen eröffnen. Aktuell wird bei Apple der 2. Dezember als voraussichtlicher Eröffnungstermin gehandelt.

Im Vorfeld der geplanten Eröffnung sollte bereits in dieser Woche der Bauzaun auf dem Gehweg entfernt werden. Das Gerüst an der Vorderseite des Gebäudes ist bereits verschwunden und eine schwarze Abdeckplatte über dem Eingang zeigt mehr als deutlich, an welcher Stelle das große Apple-Logo platziert ist.

Vergangene Woche schon konnten wir auf erste knappe Foto-Eindrücke aus dem Innenraum und damit verbunden auf den mittlerweile großen Baufortschritt an der Rosenthaler Straße in Berlin verweisen.

Eine rechtzeitige Eröffnung der neuen Apple-Niederlassung, unter anderem um auch direkt in Berlin Mitte noch vom Weihnachtsgeschäft zu profitieren, scheint uns ein durchaus nachvollziehbares Szenario. Hier werden Erinnerungen an den ersten Apple Store in Deutschland wach, Apple hatte seine Niederlassung in der Münchener Rosenstraße am Nikolaustag vor 13 Jahren eröffnet. Allerdings unter anderen Voraussetzungen, damals war weder mit Einschränkungen durch Produktions- und Lieferprobleme noch durch Corona-Maßnahmen zu rechnen. All dies könnte die Apple-Planung in diesem Jahr durchaus beeinflussen.