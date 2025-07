Apple befragt Vision-Pro-Käufer nach Erfahrungen mit der Konkurrenz

Apple befragt Käufer seiner Datenbrille Vision Pro nach ihren Erfahrungen mit dem Gerät. Unter anderem werden in diesem Rahmen auch Produkte der Konkurrenz thematisiert. Apple scheint auf diesem Weg nicht nur die Zukunft der Vision Pro zu evaluieren, sondern auch auszuloten, inwieweit smarte Alltagsbrillen, wie sie beispielsweise Meta anbietet, für Apple-Kunden interessant sein könnten.

Apple lädt offenbar nur ausgewählte Käufer der Brille per E-Mail zu der Umfrage ein. Zum Teil wird darüber spekuliert, dass hier insbesondere solche Nutzer, die ihre Vision Pro über einen längeren Zeitraum nicht verwendet haben, zu den Befragten gehören. Das Apple-Blog MacRumors berichtet über die Nutzerbefragung in den USA. Bislang haben wir keine Hinweise darauf erhalten, dass Apple auch in anderen Ländern Vision-Pro-Käufer befragt.

Fragen zur Nutzung und Konkurrenzmodellen

Die Befragung umfasst demnach verschiedene Aspekte rund um die Nutzung der Vision Pro. Neben Themen wie der Bildschirmauflösung, Passform und allgemeinen Nutzung geht es dabei wohl auch gezielt um einzelne Funktionen, darunter der Gastmodus und die Nutzung der zugehörigen iPhone-App. Zudem interessiert sich Apple offenbar besonders dafür, ob und welche Zubehörprodukte gemeinsam mit dem Headset verwendet werden.

Die Ray-Ban-Brille von Meta

Ein Teil der Nutzer wird auch zu Konkurrenzprodukten im Bereich Mixed und Virtual Reality befragt. Möglicherweise hängt dieser Themenblock auch damit zusammen, wie auf die vorangehenden Fragen geantwortet wurde. Apple will hier insbesondere wissen, ob die Nutzer Geräte wie die Meta Quest, PlayStation VR oder ähnliche Geräte besitzen. Zudem werden im Rahmen der Befragung auch smarte Brillen thematisiert, darunter die Ray-Ban-Brille von Meta, die Echo Frames von Amazon und die Spectacles von Snapchat.

Apple arbeitet angeblich an Konkurrenz zu Meta und Ray-Ban

Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Apple dem Vernehmen nach gerade selbst an einer Brille dieser Kategorie arbeitet. Am Wochenende hat das Gerücht die Runde gemacht, dass Apple eine Brille plant, die ohne eigenes Display auskommt und stattdessen Audioinhalte abspielt. Die Brille soll mit Kameras und Sensoren ausgestattet sein und laut aktueller Planung 2027 in den Handel kommen.