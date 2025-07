Kaffee kochen per Smarthome-Automation

Das Anschalten der Espressomaschine gehört weiterhin zu den bei uns am meisten genutzten Automatisierungen. Die Funktion wird mithilfe des kleinen „Roboter-Schalters“ von SwitchBot realisiert und sorgt dafür, dass man die Kaffeemaschine von überall her vorheizen kann und nicht erst am Gerät warten muss, bis der Bezug möglich ist.

Die Bedienung wäre zwar auch per App möglich, läuft hier jedoch durchweg per Sprachsteuerung. Der SwitchBot-Schalter trägt den Namen „Kaffeemaschine“ und kann sowohl über Alexa als auch über Siri bedient werden. In Apple Home wird der SwitchBot-Schalter über Matter integriert (hierfür ist ein kompatibler Hub von SwitchBot nötig). In der Praxis haben wir festgestellt, dass die Bedienung über Amazon Alexa einen Tick schneller und zuverlässiger ist: „Alexa, mach die Kaffeemaschine an“.

Vollautomatik mit „Servierwagen“

Anlass für diesen Artikel ist eigentlich jedoch das unten eingebettete Video von Siobhan Ellis, in dem zu sehen ist, dass man die Grundidee mit etwas Kreativität deutlich ausbauen kann.

Bei dieser Automatisierung eines Vollautomaten von DeLonghi gleich mehrere Schalter sowie ein Vorhangmotor von SwitchBot zum Einsatz, um die Maschine nicht nur vorzuheizen, sondern auch gleich noch eine Tasse Kaffee zu produzieren.

Wer sich für die Details hinter der Automation interessiert, findet hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu dem Projekt. Auf Basis der hier aufgezeigten Möglichkeiten lässt sich auch mit anderen Geräten deutlich mehr anstellen, als diese einfach nur an- und auszuschalten.

Teils genügt auch eine smarte Steckdose

Bei gewöhnlichen Kaffeemaschinen mit Kippschalter genügt es dagegen in der Regel, wenn man abends den Wasserbehälter voll macht und Kaffee in den Filter füllt. Mithilfe einer einfachen Schaltsteckdose lässt sich die Kaffeeproduktion dann zur gewünschten Zeit starten.

Teilt eure Ideen hierzu gerne in den Kommentaren. Unser Favorit ist bislang das Projekt, den Start der Kaffeemaschine per Automation jeweils mit der eingestellten Weckzeit zu verknüpfen.