2.048 Wh für 549 Euro

Jackery: Balkonkraftwerk mit wetterfestem Akku zu Winterpreisen
Es ist beeindruckend, wie sich die Preise im Solarbereich entwickelt haben. Vor fünf Jahren haben wir noch knapp 700 Euro für zwei Solarpanels mit insgesamt 600 Watt Leistung zusammen mit einem einfachen Wechselrichter bezahlt. Jetzt bekommt man bei Jackery für weniger Geld zwei leistungsfähigere Module und einen Akku mit 2.048 Wattstunden Kapazität obendrauf.

Dem Hersteller zufolge handelt es sich hier um eine zeitlich begrenzte Aktion. Im Fokus steht dabei der Solarakku Jackery HomePower 2000 Ultra, der sich auch in Außenbereichen einsetzen lässt und dessen Kapazität man mithilfe von Zusatzbatterien erweitern kann. Der reguläre Preis für den Akku wird vom Hersteller mit 1.099 Euro angegeben.

Jackery Homepower 2000

Verkauf in der dunklen Jahreszeit ankurbeln

Vermutlich will Jackery mit dieser Aktion die jahreszeitlich bedingt schlechten Absatzzahlen ankurbeln. Kurze Tage und schlechtes Wetter sorgen derzeit für Frust, wenn man den Ertrag seiner Solaranlage prüfen will. Aber es geht ja wieder aufwärts und nicht nur die Tage werden länger, sondern auch der Frühling mit deutlich mehr Sonne steht bevor.

Der HomePower-Akku von Jackery ist 44,5 × 27 × 27 cm groß und kann auch im Garten oder auf dem Balkon platziert werden. Das Gerät ist nach IP65 gegen Wasser geschützt und soll Temperaturen bis zu -20 Grad Celsius verkraften. Jackery wirbt besonders damit, dass das Gerät über ein intelligentes Brandschutzsystem verfügt, das im Ernstfall automatisch ein Aerosol-Feuerlöschmittel versprühen kann.

Jackery Hompower

Zahlreiche Aktionspakete verfügbar

Die maximale Solareingangsleistung des HomePower 2000 Ultra liegt bei 2.800 Watt. Jackery bietet das Gerät im Rahmen der aktuellen Sonderaktion solo für 549 Euro an. Das günstigste Bundle mit Solarmodulen ist zum Preis von 599 Euro erhältlich. Hier bekommt man zwei Panels mit jeweils 450 Watt Leistung. Nach oben gibt es dann quasi keine Grenze, insgesamt stehen noch elf weitere Kombi-Pakete mit dem HomePower 2000 Ultra zur Auswahl. Passende Erweiterungsakkus mit 2.048 Wattstunden Kapazität sind für 499 Euro erhältlich.
13. Jan. 2026 um 12:18 Uhr von Chris


