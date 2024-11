AnythingLLM für Mac: Eine KI-App für alle KI-Bedürfnisse

Inzwischen gibt es eine ChatGPT-App für den Mac, eine offizielle Claude-Anwendung für den Desktop-Einsatz und einen nativen Mac-Download des KI-Recherchewerkzeuges Perplexity. Das Open-Source-Projekt AnythingLLM bietet eine Anwendung an, das diese KI-Anbieter, zusätzliche Optionen und lokale Modelle unter einer Oberfläche versammelt.

Unter anderem werden KI-Modelle wie GPT-4, Llama oder Mistral unterstützt, was eine Anpassung an unterschiedliche Anforderungen ermöglichen soll.

AnythingLLM bietet so eine flexible Lösung für den KI-Einsatz, der sich nach Angaben der Projektverantwortlichen vor allem auf die Verwaltung und Analyse von Dokumenten fokussiert. Die Anwendung lässt sich dabei gänzlich lokal installieren, sodass Nutzer ohne Cloud-Dienste und (nach dem Download der Modelle) auch ohne Internetverbindung arbeiten können. Setzt man nur auf lokale KI-Modelle bleibt die Datenverarbeitung vollständig privat und unter Kontrolle des Anwenders.

Vor allem zur Dokumentenauswertung

AnythingLLM ist darauf ausgelegt, mit verschiedenen Dateiformaten wie PDFs und Word-Dokumenten umzugehen und diese in sogenannten “Workspaces” zu organisieren. Diese Workspaces agieren unabhängig voneinander, was eine klare Strukturierung und Verwaltung großer Datenmengen erlaubt.

Besonders für Unternehmen interessant ist die Docker-Version, die eine Multi-User-Umgebung mit individuellen Zugriffsrechten ermöglicht. Über eine API kann die Anwendung zudem in bestehende Systeme integriert werden, was eine flexible Anpassung an spezifische Bedürfnisse erlaubt.

Kostenfreie Desktop-Version

Das Geschäftsmodell von AnythingLLM umfasst eine quelloffene, kostenfreie Desktop-Version sowie eine Cloud-Option ab 50 Dollar monatlich. Die Cloud-Version richtet sich an Unternehmen, die eine zentral verwaltete Instanz bevorzugen, bei der Daten in einer isolierten Umgebung gespeichert werden sollen.

Die Unabhängigkeit von externen Diensten und die Option, geschlossene und offene KI-Modelle zu verwenden, könnte Nutzer ansprechen, die sowohl datenschutzfreundliche als auch leistungsfähige Lösungen für die Dokumentenverwaltung suchen und unter einer einheitlichen Oberfläche nutzen möchten. Die offizielle Dokumentation der Macher klärt über den Funktionsumfang des Angebotes auf.