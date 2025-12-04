Antigravity A1: Insta360 geht mit erster Video-Drohne an den Start

Nachdem der Drohnen-Platzhirsch DJI zuletzt aktiv in den Bereich der Action-Kameras vorgerückt ist, hat der Kameraanbieter Insta360 heute seine erste Drohne offiziell in den Markt eingeführt. Geteasert wurde das Fluggerät bereits im August, jetzt stehen auch die Preise und Bundle-Konfigurationen fest.

Die 360-Grad-Drohne Antigravity A1 lässt sich ab sofort direkt beim Hersteller ordern. Sie zielt auf Nutzer, die sphärische Videoaufnahmen ohne zusätzliche Kamera erstellen möchten und kombiniert Drohne, Steuerung und Videobrille zu einem geschlossenen System.

Drei Bundles mit unterschiedlichem Umfang

Das Standard-Bundle kostet 1.399 Euro und umfasst die A1-Drohne, die Antigravity Vision-Brille, den Griff-Bewegungs-Controller, einen Flugakku, vier Ersatzpropeller sowie einen Transportkoffer. Damit ist das Basisset so zusammengestellt, dass sich die Drohne direkt nach dem Auspacken nutzen lässt.

Darüber rangieren das Explorer-Bundle für 1.599 Euro und das Infinity-Bundle für 1.699 Euro. Beide Pakete verfügen über zusätzliche bzw. größere Akkus und richten sich an Nutzer, die längere Einsätze planen oder von vornherein mehr Zubehör im Paket haben möchten. Die Herstellerseite weist eine voraussichtliche Versandzeit von zwei Tagen aus. Hinzu kommen ein Rückgaberecht von 15 Tagen, eine zwölfmonatige Garantie und ein weltweit erreichbarer Support.

Care-Pakete und Zubehör für Vielnutzer

Parallel zum eigentlichen Gerät führt Antigravity sogenannte Care-Tarife ein. Der zweijährige Care-Plan kostet 279 Euro und umfasst bis zu vier Ersatzlieferungen. Darin eingeschlossen sind zwei Ersetzungen bei Verlust der Drohne während des Flugs. Abgedeckt sind unter anderem Abstürze, Wasserschäden, Flyaways sowie Abnutzung. Der einjährige Plan liegt bei 169 Euro und beinhaltet zwei Ersatzfälle, davon einen bei verlorener Drohne.

Als Zubehör bietet der Hersteller ein 65-Watt-GaN-Ladegerät an, mit dem sich Drohne, Vision-Brille und Griff-Controller gleichzeitig laden lassen. Ergänzend gibt es ein Ersatzlinsen-Kit, einen Landeplatz, einen Ladehub für mehrere Akkus sowie Korrekturlinsen für die Videobrille für Nutzer mit Sehschwäche.

Alle Bundles lassen sich auf der offiziellen Produktseite der Antigravity A1 begutachten.