ifun.de — Apple News seit 2001. 45 163 Artikel

Variable Blende für mehr Kontrolle

Osmo Action 6: DJI erweitert seine Action-Kamera-Reihe
Artikel auf Mastodon teilen.
Keine Kommentare bisher 0

Der vor allem für seine Flugdrohnen bekannte Anbieter DJI ergänzt seine Action-Kameras um die Osmo Action 6. Die handliche Ace-Pro-Konkurrent führt als zentrales Merkmal eine variable Blende ein.

Osmo Action 6

Größere Blendenöffnungen eignen sich für dunkle Umgebungen, kleinere Werte helfen bei sehr hellem Licht. Die automatische Steuerung passt den Bereich selbstständig an. Für Nahaufnahmen lässt sich ein Makroaufsatz einsetzen, der die Schärfeebene näher an das Motiv bringt. Ein optionales Weitwinkelmodul erweitert das Sichtfeld, was vor allem bei Aufnahmen aus der eigenen Perspektive hilfreich ist.

Neuer Sensor und flexible Formate

Der neu entwickelte Bildsensor im quadratischen Format (1/1,1-Zoll-CMOS-Sensor) bietet eine höhere Lichtaufnahme als frühere Modelle dieser Reihe. Das Gerät nimmt Videos in hoher Auflösung mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde auf. Zeitlupensequenzen können zusätzlich durch interne Berechnung verlängert werden.

Hiking Backpack Strap Mount 2500

Ein weiterer Modus erfasst das gesamte Bildfeld und erlaubt anschließend einen freien Zuschnitt. Dadurch lassen sich Clips für verschiedene (soziale) Plattformen anpassen, ohne dass die Kamera beim Filmen ausgerichtet werden muss. Eine Funktion für farbneutrale Aufnahmen vereinfacht die spätere Bearbeitung.

Hiking Dual Direction Battery Handle 2500

Ausstattung für unterschiedliche Einsatzbereiche

Die Osmo Action 6 stabilisiert Aufnahmen mit mehreren elektronischen Verfahren, die Bewegungen und Schräglagen korrigieren. Ein verlustfreier Zweifach-Zoom holt entfernte Motive näher heran.

Das Gehäuse ist bis zu zwanzig Meter Tiefe wasserdicht und arbeitet auch bei Temperaturen bis minus zwanzig Grad Celsius zuverlässig. Der Akku bietet eine Laufzeit von rund vier Stunden und lässt sich innerhalb von zweiundzwanzig Minuten auf achtzig Prozent laden.

Hiking Dual Direction Mini Extension Rod 2500

Für den Ton können bis zu zwei kompatible Funkmikrofone gekoppelt werden, alternativ nutzt die Kamera ein eigenes Mikrofonfeld mit Filterung für Windgeräusche.

Die Osmo Action 6 ist in zwei Paketen erhältlich: Die Standard Version kostet 379 Euro, die Adventure Version mit zwei zusätzlichen Akkus und Zubehör 479 Euro.

Produkthinweis
DJI Osmo Action 6 Essential Combo, Action-Cam mit 1/1,1″-Quadratsensor, Variable Blende von f/2,0-f/4,0,... 369,00 EUR


Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
18. Nov. 2025 um 13:00 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Keine Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45163 Artikel in den vergangenen 8792 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven