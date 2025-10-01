Disney+: Preiserhöhung und neue Videos im Oktober

Bei Disney+ ist jetzt die neueste Preiserhöhung umgesetzt. Für den Zugriff auf den Videodienst muss man jetzt mindestens 6,99 Euro im Monat bezahlen. Zu diesem Preis erhält man die Abo-Variante „Standard mit Werbung“. Wer Disney+ ohne Werbung schauen will, muss entweder 10,99 Euro für das reguläre Abonnement oder 15,99 Euro im Monat für ein Premium-Abo bezahlen. Mit dieser Variante erhält man nicht nur bessere Bild- und Audioqualität, sondern kann den Videodienst auch mit bis zu vier gleichzeitigen Streams nutzen.

Wir haben in der vergangenen Woche bereits berichtet, dass eine erneute Preiserhöhung für Disney+ bevorsteht. Der Videodienst bleibt damit seiner Linie, Disney+ hat seine Preise seit seinem Start in Deutschland vor vier Jahren jedes Jahr angehoben. Bestandskunden haben hier wohl noch etwas Puffer. Vermutlich werden die neuen Preise bei diesen wieder mit etwas Verzögerung nach oben hin angepasst.

Neu bei Disney+ im Oktober

Als besonderes Highlight kündigt Disney+ für Oktober die deutsche Eigenproduktion „Habibi Baba Boom“ an. Hier versucht der deutsch-ägyptische Steuerberater Sami nach der Trennung von Jette sein Leben neu zu ordnen. Er kümmert sich allein um seine umweltbewusste Tochter Isa und hofft zugleich, Jette und den gemeinsamen Laden „Tattoos & Taxes“ zurückzugewinnen. Um finanziell über die Runden zu kommen, nimmt er eine Stelle bei der Gastronomin Suma an, die nur gläubige Muslime beschäftigt. Da Sami sich jedoch längst von seiner Familie und dem Islam distanziert hat, täuscht er dies notgedrungen vor. Dies führt nicht nur zu Konflikten, sondern setzt auch eine turbulente Suche nach seinen Wurzeln in Gang.

Ebenfalls heute startet die Serie „Die neuen Zauberer vom Waverly Place“. Hier wird Billie, eine junge Zauberin mit außergewöhnlichen Kräften und Teil einer alten Prophezeiung, in die Menschenwelt geschickt. Dort soll sie bei Justin Russo leben, dem einzigen Lehrer, der ihr helfen kann, ihre Magie zu beherrschen.

In der zweiten Staffel von „High Potential“ geht es vom 7. Oktober an weiter mit der alleinerziehenden Mutter, die einen Ermittler mit außergewöhnlichem Verstand bei der Verbrechensaufklärung unterstützt.

Einen Tag später geht es in Staffel 7 mit neuen Folgen von „The Rookie“ weiter, zudem läuft von Oktober an auch die Staffel 36 der „Simpsons“ bei Disney+.

Die einfallsreichen Stiefbrüder „Phineas und Ferb“ kommen vom 15. Oktober mit weiteren Abenteuern zurück und zum Monatsende geht es mit dem dritten Teil der japanischen Anime-Reihe „Star Wars: Visionen“ weiter.

Neue Originaltitel im Oktober

1. Oktober

Habibi Baba Boom – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) Die neuen Zauberer vom Waverly Place – Staffel 1 (Disney)

2. Oktober

Die Cooking Academy – Staffel 1 (Star)

3. Oktober

Der Ballonfahrer (Star)

(Star) Love thy Nader – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) Marvels „Spidey und seine Super-Freunde” – Staffel 4 Batch 1 (Disney)

6. Oktober

Family Guy – Exklusive Inhalte (Star)

7. Oktober

High Potential – Staffel 2 Batch 1 (Star)

8. Oktober

The Simpsons – Staffel 36 (Star)

– Staffel 36 (Star) The Rookie – Staffel 7 (Star)

– Staffel 7 (Star) Das Glück: Eine Reihe von Zufällen – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) The Lost Station Girls – Staffel 1 (Star)

10. Oktober

Frankie Quinones: Damn That’s Crazy (Star)

15. Oktober

Phineas und Ferb – Staffel 5 Batch 1 (Disney)

– Staffel 5 Batch 1 (Disney) To Cook a Bear – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) Murdaugh: Death in the Family – Staffel 1 (Star)

17. Oktober

Moon, der Panda (Star)

(Star) Flow (Star)

23. Oktober

Entrepreneurs – Staffel 1 (Star)

24. Oktober

LEGO Disney Die Eiskönigin: Operation Papageitaucher (Disney)

29. Oktober

Star Wars: Visionen – Volume 3 (Star Wars)

– Volume 3 (Star Wars) Disney Twisted-Wonderland: Die Serie – Staffel 1 (Disney)

– Staffel 1 (Disney) Zombies: The Re-Animated Series – Staffel 1 (Disney)

Neue Katalogtitel im Oktober

1. Oktober

Jungfrau (40), männlich, sucht… (Star)

(Star) Casper (Star)

(Star) Der weiße Hai (Star)

(Star) Groß werden leicht gemacht – Staffel 1 bis 3 (Disney Jr.)

– Staffel 1 bis 3 (Disney Jr.) Extremrettung in Norwegen – Staffel 9 (National Geographic)

8. Oktober

Hexen: Die Wahrheit hinter den Prozessen – Staffel 1 (National Geographic)

– Staffel 1 (National Geographic) StuGo – Staffel 1 (Disney)

15. Oktober

Roms verlorene Schätze – Staffel 2 (National Geographic)

17. Oktober

Twilight (Star)

(Star) New Moon – Biss zur Mittagsstunde (Star)

(Star) Eclipse – Bis(s) zum Abendrot (Star)

(Star) Breaking Dawn – Bis(s) zum Ende der Nacht – Teil 1 und 2 (Star)

22. Oktober

Winnie Puuh & Ich – Staffel 1 und 2 (Disney)

29. Oktober

Großstadtrevier – Staffel 31 bis 35 (Star)

– Staffel 31 bis 35 (Star) Morden im Norden – Staffel 1 bis 10 (Star)

– Staffel 1 bis 10 (Star) Mord mit Aussicht – Staffel 1 bis 4 (Star)

– Staffel 1 bis 4 (Star) Die jungen Ärzte: Ganz in Weiß (Star)

(Star) Der 7. Tag (Star)

(Star) Die Rosenheim-Cops – Staffel 1 bis 8 (Star)

– Staffel 1 bis 8 (Star) Ein Taunuskrimi – Staffel 1 bis 3 (Star)

31. Oktober