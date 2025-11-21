Mit Neuerscheinungen: Auch Aqara steigt in die Black-Friday-Woche ein

Auch Aqara begleitet die diesjährige Black-Friday-Woche jetzt mit einer breiten Auswahl reduzierter Smart-Home-Produkte und rückt dabei auch die eigenen Neuvorstellungen der letzten Tage in den Fokus.



Eins der wenigen mit HomeKey-Unterstützung

Das Unternehmen hatte erst kürzlich den Präsenzsensor FP300 und das Matter-Heizkörperthermostat W600 veröffentlicht. Beide Geräte erweitern die Auswahl an sensorbasierten Automationen und lassen sich direkt in Matter oder über Zigbee in bestehende Systeme einbinden.

Zusätzlich steht mit dem M200 ein neuer Hub bereit, der zwar nicht rabattiert ist, jedoch eine zentrale Rolle für die Nutzung vieler Aqara-Komponenten spielt.

Der Kamera Hub G5 Pro

Im Rahmen der Aktion rückt Aqara vor allem den Sicherheitsbereich in den Mittelpunkt. Das Türschloss Smart Lock U200, mit Unterstützung für Apples HomeKey, ermöglicht einen schlüssellosen Zugang und kann mit der Türklingel G410 kombiniert werden, um Vorgänge an der Haustür aus der Ferne zu überwachen.

Kameras für unterschiedliche Einsatzorte ergänzen das System. Tür- und Fenstersensoren sowie der FP300 Präsenzsensor erfassen Aktivitäten im Haus und können Aufnahmen oder Lichtsteuerungen auslösen. Die Kombination aus klassischen Kontaktsensoren und mmWave Technik sorgt dafür, dass auch geringe Bewegungen erkannt werden und Automationen verlässlich arbeiten.

Heizungssteuerung und Lichtautomationen

Mit dem W600 bietet Aqara ein neues Heizkörperthermostat an, das sowohl per Thread in Matter Umgebungen als auch über Zigbee in die eigene App eingebunden werden kann. Nutzer können Tagesprofile anlegen und unterschiedliche Zieltemperaturen definieren. Ein externer Temperatursensor erhöht die Messgenauigkeit, da er unabhängig vom Heizkörper misst.

Kontaktsensoren sorgen dafür, dass der Heizvorgang bei geöffnetem Fenster pausiert. Das Gerät kann zudem in Gruppen betrieben werden, damit größere Räume gleichmäßig beheizt werden.

Für die Lichtsteuerung bietet Aqara verschiedene Komponenten an, die auf Helligkeit und Präsenz reagieren. Smarte Lichtschalter und LED-Leuchtmittel lassen sich gezielt steuern und reagieren nur dann, wenn Personen im Raum anwesend sind. Dies ermöglicht eine automatisierte Beleuchtung, die sich an tatsächlichen Nutzungssituationen orientiert.

Aqaras Black-Friday-Sortiment